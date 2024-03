Suicidio femicida, el delito tipificado en la Ley Antonia: la línea investigativa que sigue Fiscalía en caso de mujer que cayó de un edificio

Este 8 de marzo, una mujer murió tras caer del décimo piso de un edificio ubicado en La Florida. Tras las primeras indagaciones, la Fiscalía investiga un posible suicidio femicida, uno de los antecedentes que apuntan a esta línea es que la fallecida tenía cinco causas como víctima de violencia intrafamiliar.

El subprefecto Gabriel Alarcón, jefe (s) de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que el análisis del cuerpo arrojó que “hay antecedentes de lesiones externas de data antigua, que indicarían dar asidero a las declaraciones de la familia, en cuanto a lesiones o desmedro físico y psicológico que habría por parte de la pareja sentimental de esta mujer”.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó que “este tipo penal no ha sido aplicado en tribunales aún, este es uno de los primeros casos en que vemos que se activa desde la propia diligencia de investigación, lo que por supuesto no nos alegra porque nos gustaría que esto no se aplicara”.

Y recalcó que “la hipótesis todavía están bajo investigación, en eso hay que ser prudente porque hay datos que se tiene que recabar”.

¿Qué es el suicidio femicida?

El suicidio femicida se tipificó como delito en 2023, con la promulgación de la Ley Antonia, que busca evitar la revictimización de mujeres en casos de delitos sexuales.

La nueva legislación nació a raíz del activismo de organizaciones feministas y el trabajo de la familia de Antonia Barra, joven oriunda de Temuco que se suicidó tras ser víctima de abuso sexual por su expareja.

La norma incluye las figuras legales de inducción al suicidio y el suicidio femicida, castigando a quien cause el suicidio de una mujer en el marco de violencia de género.

Acorde a la ley, “el que comete el delito será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (tres años y un día a diez años) como autor de suicidio femicida”.