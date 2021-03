Suspensión de permiso general de desplazamiento en fin de semana regirá solamente este sábado y domingo

Tras un encuentro con representantes de ferias libres y centrales de abastecimiento, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, agradeció su disposición a colaborar ante las restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus.

Daza además precisó que la suspensión de permiso general de desplazamiento de fin de semana anunciada más temprano regirá solamente este sábado y domingo.

“En ningún caso este es un retroceso dentro de lo que comentamos durante en la mañana”, afirmó la autoridad.

La subsecretario expuso que “esto tenía que ser lo más corto posible. Conversamos de la importancia de que esto sea dentro del Plan Marzo que nosotros hemos definido y por eso que hoy día anunciamos que lo vamos a hacer este fin de semana porque es una medida dura, estricta”.

En tanto la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sostuvo que existe “la obligación de hacer un esfuerzo como sociedad en estos días que quedan de marzo para realmente contener esta pandemia”.

La subsecretaria explicó que solo el fin de semana pasado se contabilizaron cerca de 4 millones de permisos generales.

“Es importante recordar en caso de emergencia las personas no requieren un permiso”, señaló además Martorell.

Asimismo, Martorell recalcó que no se suspende el permiso que permite traslado para niños y niñas cuya madre y padre no viven juntos, no se suspende el permiso para un tratamiento médico o la posibilidad de salida de niños y personas TEA. “Lo que se suspende es el permiso general”, enfatizó.

A su vez, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, señaló que “hoy se anunciaron medidas difíciles que como sociedad tenemos que acatar”.

Pinochet señaló que se sostuvo “un muy buen diálogo” con el gremio de las ferias libres.

“Ellos hacen un sacrificio y van a apoyar esta medida”, dijo el subsecretario, llamando a las personas a hacer sus compras durante la semana.

“Ahora, la subsecretaria Daza ha aclarado en esta reunión que esta medida tan dura de suspender los permisos individuales el fin de semana va a ser levantada para el fin de semana siguiente. Eso nos da más fuerza para este fin de semana, sábado 27 y domingo 28, hacer un esfuerzo monumental para que realmente como chilenos y chilenas nos sintamos orgullosos de la diferencia que podemos hacer”, expresó.