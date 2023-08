Gobierno anuncia alza de $10 para el pasaje del transporte público: tarifa estaba congelada desde 2019

Durante la mañana de este miércoles, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) informó que la tarifa del transporte público regulado sufrirá un alza de 10 pesos a partir del próximo domingo, descongelando así el precio del pasaje que se mantenía fijado desde 2019, en el contexto de estallido social.

El ministro Juan Carlos Muñoz explicó que “en su última sesión del Panel de Expertos, se sugirió un alza de la tarifa de $20. Como gobierno hemos decidido que la mitad de esa alza es posible cubrirla con recursos del subsidio al transporte público, dejando solamente $10 de esa recomendación para que se haga efectiva”.

Añadió que “a principio de año dijimos que iba a estar congelada todo el primer semestre, y durante todo el año va a estar congelada la tarifa de estudiantes y de adultos mayores”.

A modo de ejemplo, el ministro señaló que la tarifa de un viaje solo bus que hoy cuesta $700, a partir del domingo va a valer $710. Si un viaje en hora punta usa el metro o el tren, que hoy día cuesta $800, a partir del domingo va a valer $810.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a la medida afirmando que esta corresponde a un trabajo intenso desde el Ministerio de Transportes para la ciudadania. “Esta es un alza que no va a implicar o no va a afectar a estudiantes o a las personas mayores (...). Sabemos que es más costoso para un estudiante poder asumir la tarifa del transporte público regular, lo mismo para las personas mayores. Por lo mismo, estamos planteando la reforma a pensiones porque sabemos los bajos ingresos que tienen y al mismo tiempo con medidas nuevas y adicionales que son topes mensuales de $38 mil desde lo cual no hay cobro. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras que son las que más usan el transporte público y hoy no tienen límite en el pago de esta tarifa”, afirmó.

Monto máximo mensual

Junto con anunciar el alza tarifaria, el ministro comentó otra medida para ayudar a los usuarios en medio de este reajuste, ya que señaló que estas modificaciones tienen un “impacto en el presupuesto de las familias, especialmente de aquellas que tienen menos ingreso y que usan el transporte público de forma sistemática”.

Frente a eso, el secretario de Estado dio cuenta de un esquema tarifario que comenzará a aplicarse desde el 1 de septiembre y que vale para las personas que utilicen la validación en buses del sistema Red Movilidad, Metro o Tren Central con el sistema QR. Aunque la medida no será válida para estudiantes ni personas mayores.

¿En qué consiste? Cuando un usuario completa $38 mil en viajes, el resto de los trayectos serán gratis e ilimitados hasta el próximo mes.

Según el ministro, este incentivo será personal e intransferible y aplicará durante el mes donde se alcanzó el tramo de $38 mil en validaciones. Al comenzar un nuevo mes todo vuelve a cero.