Tohá afirma que no se han encontrado incumplimientos en protocolos de seguridad en Lo Valledor tras incidente que terminó con tres heridos a bala

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que no se han encontrado incumplimientos en los protocolos de seguridad en el mercado de Lo Valledor luego del incidente registrado ayer que terminó con tres personas heridas a bala.

A eso de las 8.30, una mujer, que se resistió a una retención, quitó el arma a un vigilante privado y disparó en seis ocasiones. En ese acto, registrado en las cámaras de televisión, hirió a un guardia, a un camarógrafo de Chilevisión y otro camarógrafo de Lo Valledor. La mujer habría intentado ingresar con un carro de supermercado, lo que fue detenido por los guardias.

El hecho se produjo en el primer día de marcha blanca de las nuevas medidas de seguridad del mercado ubicado en Pedro Aguirre Cerda.

“Lo que pasó ayer estuvo en un procedimiento donde intervino la seguridad privada, donde las cosas no salieron bien”, dijo la ministra en entrevista con radio ADN.

La secretaria de Estado comentó que, luego de las revisiones del OS10 de Carabineros, respecto al chequeo de los vigilante, al plan de seguridad y a los protocolos, “hasta ahora no se ha encontrado ningún incumplimiento”.

“Hay que examinar con detención la maniobra misma que hizo el vigilante en el momento, en el forcejeo, pero ya eso entra en un tema más bien de un análisis técnico. Desde el punto de vista penal, el delito lo cometió la persona que disparó”.

“Lo de ayer es un episodio bien difícil de predecir, son cosas que habitualmente no suceden. Y en este caso, el sujeto que estaba siendo objeto de este procedimiento, que es una mujer, no parecía un sujeto de riesgo en primer momento. No es el tipo de personas que tienen estas reacciones. Y bueno pasó lo que pasó”.

Finalmente fue consultada por la recién promulgada Ley de Seguridad Privada. En su respuesta, dijo que “va ser una herramienta que va a permitir profesionalizar mucho más esta labor, tener estándares más adecuados a la realidad de cada operador “.