Tohá descarta “perdonazos” de expulsados y dice que problema de reconducción hacia Bolivia “se resuelve con acuerdos bilaterales”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la lista de 20 mil personas extranjeras cuya expulsión del país está pendiente, descartando que los decretos para materializar esas expulsiones no sean ejecutados.

“Las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún perdonazo en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera, que no se acumuló en esta administración. Cuando asumió el gobierno ya había 20 mil personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado”, explicó al ser consultada por el tema en la primera emisión del espacio Gobierno Informa, desde el set de prensa de La Moneda..

Por otro lado, abordó la situación que existe actualmente con Bolivia respecto a las reconducciones de personas que ingresan de forma irregular por la frontera con ese país. En ese sentido, recordó que no hay una relación diplomática plena con La Paz como sí existe con Perú, país con el que se ha avanzado en acuerdos para que personas que son sorprendidas accediendo a Chile de manera irregular sean reingresadas al territorio del que procedían.

“En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas. Pero si son de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia, se resuelve con acuerdos bilaterales y por eso el trabajo que estamos haciendo es diplomático, no solo gubernamental, sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria a través del Parlamento Andino y ahora, con la aplicación de la ley de infraestructura critica, como hemos mejorado mucho más la capacidad de controlar la frontera, ha pasado a ser más factible avanzar en esto, porque también a Bolivia le importa”, señaló Tohá.

“Hay más elementos para una conversación en que ambos lados ganemos, no es solamente algo que solo a Chile le interesa, sino que ahora hay mejores condiciones para que Bolivia también tenga interés en avanzar en un trabajo colaborativo y estamos muy afanados en eso. Lo hicimos con la canciller (Antonia) Urrejola y lo vamos a hacer con el canciller (Alberto) Van Klaveren para que esto se intensifique en la próxima etapa y tengamos resultados y podamos reconducir también con Bolivia”, sostuvo.