Finalmente, el toque de queda se retrasará a las 00.00 a partir de este miércoles en la Región Metropolitana y en la de Tarapacá.

Así lo anunció hoy la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el reporte del Ministerio de Salud por la pandemia de coronavirus, señalando que ambas regiones, que aún permanecían con toque de queda de 22.00 a 5.00, alcanzaran más del 80% de personas vacunadas contra el Covid-19 con segundas dosis.

De esta forma, desde el 1 de septiembre todo el país tendrá un horario restricción de movilidad entre 00.00 y 5.00. Además, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que si las cifras siguen siendo positivas en torno a la pandemia podría no seguir prolongándose el estado de excepción, que vence el 30 de septiembre. “Por el momento no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto, sin embargo es un tema no solamente sanitaria que tiene que ver con el Ejecutivo en su totalidad. Si las cifras se mantienen de forma positiva, no sería necesario. Sin embargo, la alerta sanitaria sí la vamos a mantener, porque nos permite contratar gente, hacer los testeos, aislamientos. Es casi 100% seguro que la alerta sanitaria sí se va a mantener”.

Por otro lado, en el reporte, el ministro fue consultado si el toque de queda era una “más una medida de control social que de salud”. Sobre esto dijo: “Desde el punto de vista del Ministerio de Salud, es una medida sanitaria. Sabemos que cuando la gente tiene la posibilidad de divertirse, beber alcohol de convivir, muchas veces, -no todos- pierden la capacidad de autocontrol, se sacan la mascarilla y pierden la distancia social, dejan de ventilar -más en la noche que aún hace frío-. Por lo tanto es una medida sanitaria”.

En ese contexto, Paris afirmó que “si las cifras siguen mejorando a medida que avanza el tiempo, es probable que el toque de queda se vaya alargando. Debemos ser prudentes, paso a paso, por lo tanto, hemos ido cumpliendo las metas y nuestras promesas cuando las regiones cumplen los requerimientos. No descarto que puedan haber avances a medida que las cifras mejores, pero también habría retrocesos en casos que las cifras empeoren”.