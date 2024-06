Transparencia en cifras de evasión

SEÑOR DIRECTOR:

En 2023, el SII presentó una estimación que sugiere que más del 50% del tributo corporativo no se está pagando; casi el doble de la evasión en 2009 y más de cinco veces el promedio de países desarrollados. La magnitud de la cifra ha generado un amplio debate, exacerbado por la falta de transparencia en su cálculo.

En abril, publicamos un estudio advirtiendo que la estimación tiene problemas, ya que no diferencia de manera precisa el comportamiento abusivo del que no lo es. Lamentablemente, diversas autoridades han malinterpretado nuestro aporte afirmando incorrectamente que proyectamos la evasión en un 40%. Ante la falta de información disponible, solo ajustamos tres aspectos de la cifra del SII, resultando en una disminución de 10 puntos porcentuales. Nuestros cálculos parciales apuntan a cifras bastante menores al 40%.

En la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Hernán Frigolett, director del SII, defendió la metodología empleada. A pesar de las críticas, los puntos centrales de nuestro estudio no fueron contrarrestados. La sobrestimación de la evasión debido a la informalidad es evidente, más allá de la encuesta que se use para medirla, que fue lo que se criticó. Además, no hay datos que permitan sostener que la tasa de impuesto de las “empresas evasoras” es igual a la del promedio del sector formal.

No obstante, es alentador que el director haya anunciado avances hacia una mayor transparencia. El informe detallado de la estimación, que llevamos seis meses esperando, se publicaría en julio, el cual incluirá al sector informal, un apartado crucial tal como destacamos. Además, se ha comprometido a facilitar la base de datos, gesto clave para una discusión rigurosa y funcional a buenas políticas públicas.

Gabriel Ugarte

Investigador CEP