Victoria Blamey, la chef chilena que conquistó Nueva York

El recorrido de Victoria Blamey ha sido largo, pero, sin dudas, muy enriquecedor. La chef chilena ha recorrido el mundo, ha trabajado en cocinas reputadas y ha brillado en la alta gastronomía: luego de estudiar viajó a trabajar a Londres, y luego saltó a Australia, España y Estados Unidos, país donde se asentó hace 13 años. Allí se ha rodeado de chefs reconocidos, y ha dejado huella en cada lugar en el que ha trabajado.

En esta entrevista, la chef chilena reflexiona sobre su carrera, cuenta de la experiencia de abrir Mena, su primer restaurant que cerró meses después su apertura, y comparte sus motivaciones dentro y fuera de la cocina. “Mena fue lo más personal que he hecho en toda mi carrera, fue una visión que a todo el mundo le encantó y entendió. ¿Fracaso? No lo veo así, lo veo como el comienzo de algo, ahora sí sé lo que quiero. Jamás pensé en tener un restaurant, no pensé que era mi meta”, comenta.