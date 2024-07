Desafío inminente ante la Ley de Protección: ¿estamos preparados?

La Encuesta Mundial de CEOs de 2024, elaborada por PwC y presentada en el Foro Económico Mundial de Davos, dio cuenta de una cifra para preocuparse: el 45% de los máximos ejecutivos a nivel global afirma que sus organizaciones podrían volverse económicamente inviables en menos de diez años si no cambian el rumbo actual.

Todo lo anterior solo confirma un diagnóstico claro: la evolución acelerada de las tecnologías para mejorar la eficiencia de los procesos dentro de las organizaciones no es una opción, sino una necesidad urgente.

Es justamente en Chile, y a propósito del proyecto de ley de datos personales, donde tendremos importantes desafíos. ¿Qué supone lo anterior? En primera instancia, la integración de los temas regulatorios, procesos, tecnología y capital humano. Las empresas no solo deberán adaptarse a la nueva regulación, sino que tendrán que cambiar procesos, invertir en tecnología, cerrar brechas de seguridad, gestionar información sensible y capacitar.

Se crearán nuevos roles, por ejemplo, delegados de Protección de Datos (DPO´s), que serán puntos de contactos con la Agencia de Datos Personales. La pregunta es ¿estamos preparados?

Las consecuencias de no estarlo son importantes. En primer lugar, existirán multas y sanciones para aquellas que no cumplan con la normativa y por consecuencia un debilitamiento de la organización y daño reputacional

El mensaje debe ser claro: debemos dejar de ver la implementación de una gobernanza de datos como una responsabilidad exclusiva del área de tecnología. Este proceso es mucho más amplio, debe ser una prioridad para el directorio y la administración y requiere una transformación que involucre a toda la empresa

Ya lo dicen las encuestas, quienes no estén preparados no sobrevivirán. No olvidemos entonces que un gobierno de datos robusto nos permite operar dentro de un marco seguro, ético y dentro de la normativa requerida.

¡El llamado a las organizaciones es a estar preparadas!