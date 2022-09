El Café Diario: TPP11: El tratado que tensiona al oficialismo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció ayer que el gobierno no se va a oponer al TPP11. Pero diferentes fuerzas del ala izquierda del oficialismo han sido opositores firmes al acuerdo transpacífico y, desde dentro, empujan porque Chile no se sume y, dado que no fue una prioridad en campaña, tampoco lo sea ahora para La Moneda. Se trata de una guerra interna que se ha personificado en el propio Marcel y en el subsecretario de Relaciones Internacionales de la cancillería, José Miguel Ahumada. Es lo que explica, en parte, los titubeos del propio presidente Gabriel Boric en relación a este asunto.

En abril de 2019, hace más de tres años, buena parte de la oposición a Sebastián Piñera votó en contra del TPP11 cuando pasó por la Sala de la Cámara Baja, entre ellos Boric, el actual ministro Giorgio Jackson y todo el Frente Amplio. Pese a ello, el pacto fue aprobado. Hoy en día, ha sido la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, la que ha impulsado las conversaciones para que el tratado se apruebe en el Senado, lo que ha tensionado las relaciones en el oficialismo. Todo, en medio de un consenso desde la derecha hasta la centroizquierda sobre la conveniencia de este tratado para países como Chile.

Para hablar sobre el tratado, su contenido, alcances y las polémicas reales y artificiales que se han levantado a su alrededor, hablamos hoy, en El café diario, con Paulina Nazar, consultora internacional y ex directora de relaciones comerciales internacionales.