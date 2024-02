A una semana del secuestro de Ronald Ojeda: Vallejo dice que reserva de la investigación “no tiene que ver con secretismo”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en la comuna de Independencia durante la madrugada del pasado miércoles.

En conversación con Radio Pauta, la titular de la Segegob señaló que dado que se trata de un tema “muy grave”, “se justifica total y absolutamente la tensión ciudadana, de la opinión pública y los medios de comunicación por el resultado que va a tener este secuestro”.

En ese sentido, apuntó a la reserva que se ha tenido de la investigación, y que ha sido criticada por algunas voces de la oposición. “Es pertinente comprender la separación de poderes del Estado y respetar el carácter reservado de la investigación que está llevando el Ministerio Público, que es una entidad independiente del gobierno. Ellos han establecido el carácter de reserva a la investigación justamente para no entorpecer la investigación”.

“Si se ha determinado que esto tenga un carácter reservado para que las especulaciones o la información que se puede entregar de los avances de la investigación no terminen haciendo que sea más costoso dar con el paradero de la persona secuestrada, eso hay que respetarlo. Por el momento lo que ha dicho la ministra Tohá es simplemente que esto avanza, pero más detalles de esa investigación no podemos dar porque no podemos incumplir algo que ha determinado el propio Ministerio Público”, agregó.

Consultada por el contacto que el Ejecutivo ha tenido con el gobierno venezolano, la ministra señaló que “esto lo ha llevado el Ministerio del Interior y Cancillería porque se trata de un ciudadano venezolano (...) no puedo dar detalles de aquellas conversaciones, pero los niveles de conexión y contacto son a nivel de gobierno, a nivel de fiscalías y a nivel de policías. Esto tiene que ver con todo lo que se pueda facilitar para dar con el paradero de la persona secuestrada y también de los secuestrados”.

Respecto a las hipótesis que han surgido del caso, la secretaria de Estado señaló que “como gobierno no nos podemos hacer cargo de todas las conversaciones o todas las hipótesis o especulaciones que surgen de parlamentarios, partidos, medios de comunicación, o de la ciudadanía en redes sociales. La verdad es que por el carácter de reserva de la investigación, tenemos que mantener distancia. Nosotros no nos inclinamos por ninguna u otra hipótesis, no estamos creando hipótesis. Y en ese sentido, nuestro deber es la responsabilidad, por más que la gente pueda tener opiniones políticas y como sospechas de cosas”.

“Cada uno tiene libertad de pensamiento y libertad de expresión, pero como poder ejecutivo, no nos corresponde hacer eso. El Ministerio Público maneja distintas hipótesis, todas se están investigando, y ahí hay un trabajo que hay que respetar y que de manera responsable, nosotros tenemos que lograr que se mantenga el carácter de reserva para que pueda ser efectivo ese trabajo. Porque al final, la reserva no tiene que ver con el secretismo, tiene que ver con el éxito de la investigación”, cerró la ministra vocera.