Secuestro de Ronald Ojeda: diputado Jouannet acusa al gobierno de “secretismo” y apunta a acuerdo firmado con Venezuela

La mañana de este martes, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, criticó duramente la postura del gobierno frente al secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda.

El parlamentario, quien además preside la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, acusó que ha existido falta de información clara por parte del Ejecutivo, lo que a su juicio “abre caja de pandora”, para que “todo el mundo empiece a especular”.

“¿Qué es lo que ocurre? Primero, secretismo. Las democracias se debilitan, y los medios de comunicación lo saben, cuando en definitiva no hay información clara. Porque todos empezamos a pensar cualquier cosa”, expresó en diálogo con Radio Duna.

“Yo creo que el gobierno sabe mucho más de lo que dice”, dijo el diputado.

El legislador, además, retrucó a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien este lunes llamó a no utilizar el caso políticamente para “propósitos partidarios”.

“La ministra vocera, también con una declaración poco afortunada, dice, no lo utilicen políticamente. Bueno, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hacemos política o no hacemos política? ¿Qué quiere? No estamos utilizando nada. Lo que estamos haciendo es que estamos viendo situaciones, además, que son gravísimas y complejas”, recalcó.

En esa misma línea, Jouannet apuntó al acuerdo que el gobierno del Presidente Gabriel Boric firmó con Venezuela, que según explicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es de cooperación para luchar contra las organizaciones criminales.

Ronald Ojeda Moreno

“Lo dije en su momento, es un error la firma de un convenio con Venezuela. Usted está firmando un acuerdo con una dictadura (...) nadie firma con una dictadura, ¿cómo le van a entregar información a una dictadura? Yo creo que aquí se han cometido demasiados errores y estamos en una situación gravísima en materia de seguridad”, sostuvo el legislador.

El secuestro del teniente coronel (R) Ojeda, opositor al régimen venezolano, se produjo la madrugada del pasado miércoles. De acuerdo a información de la causa, cuatro individuos, simulando ser integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), ingresaron hasta un departamento ubicado en Calle El Molino, en la comuna de Independencia, capturando al ciudadano venezolano.

Los sujetos se movilizaron en todo momento con sus rostros cubiertos. Posteriormente, Carabineros verificó con la PDI que no se realizó ninguna diligencia policial en el lugar.

Según antecedentes policiales, el exmilitar mantiene antecedentes penales, pero no órdenes vigentes.

El gobierno pidió a la PDI un equipo de dedicación exclusiva y con trabajo 24/7 para ubicar al exmilitar. En tanto, el Ministerio Público determinó que se trata de una investigación reservada.