Sesión secreta por secuestro de exmilitar: oposición retruca a Tohá y dice que “gobierno debe rendirle cuentas al Congreso”.

Durante la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó como “un sinsentido total” la posibilidad de una sesión secreta de la Cámara de Diputados por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Además, sostuvo que “no corresponde” que parlamentarios participen e incidan en investigaciones penales.

Los dichos de la secretaria de Estado generaron molestia en las bancadas opositoras. En ese ánimo, el parlamentario de la UDI e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Henry Leal, aseguró que la ministra Tohá estaría “completamente equivocada”.

“El gobierno está llevando a cabo una estrategia comunicacional que le hace muy mal al país. Quiere decir, ‘este es un tema que lleva el Ministerio Público, la investigación es secreta y no podemos decir nada’. Esto no es un tema de delincuencia común, esto es un tema político, es un tema de soberanía, es un tema de Estado. Por lo tanto, es totalmente pertinente hacer una sesión secreta para que el gobierno entregue al Congreso la información que tenga al respecto”, apuntó.

Según Leal, es facultad de los parlamentarios “convocar sesiones en el Congreso de la República, en las comisiones respectivas, y si no le gusta (a Tohá), lo sentimos”. Y agregó: “Aquí su estrategia, que la reserven para ellos. Nosotros no le creemos al gobierno que no sepa nada. Aquí debe haber información que la están ocultando y necesitamos que eso salga a la luz pública”.

Por su parte, el republicano y también miembro de la comisión de Seguridad, Cristian Araya, apuntó a que “el único sinsentido es pactar con la narcodictadura venezolana, nada bueno puede salir con quienes empobrecen a su pueblo, persiguen opositores, liberan criminales y amparan narcos y terroristas”.

“El gobierno debe rendirle cuentas al Congreso. Estamos ante lo que podría ser el mayor atentado a nuestra soberanía desde Laguna del Desierto”, subrayó.

“También están las acciones administrativas”

En la misma línea, la diputada Catalina del Real (Ind.-Republicano), sostuvo: “No entiendo cuál es la molestia de la ministra Tohá para que se analice en el Congreso el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda. A pesar de que hay una investigación en marcha y que es materia del Ministerio Público, este es un tema de Estado. Creo que acá nadie quiere incidir en la investigación penal, sino que lo que se busca con esta sesión secreta especial es analizar los alcances que tuvo este tratado firmado con Venezuela para el combate del crimen organizado”.

“Han salido muchos antecedentes en los últimos días, por lo que es pertinente que las autoridades vayan a exponer al Congreso y responder las inquietudes de los parlamentarios. Nuestro rol es fiscalizar y justamente es eso lo que buscamos con esta acción y en ningún caso meternos en la arista penal”, agregó.

Desde Evópoli, el subjefe de la bancada de diputados, Jorge Guzmán, señaló que “la ministra Tohá, más que cuestionar las facultades que tiene el Congreso Nacional para sesionar secretamente y conocer qué pasó con el exmilitar venezolano secuestrado en Chile, debería estar haciendo su trabajo y transparentando qué pasó en este secuestro que pone en riesgo la soberanía del país”.

En ese mismo sentido, el diputado RN Mauro González dijo que “por un lado, hay una investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, pero por otro lado también están las acciones administrativas, que es lo que nos interesa que se analice en el Congreso en esta sesión secreta. El gobierno debe dar explicaciones, sobre todo ante las informaciones que han surgido, eso no tiene nada que ver con la investigación, sino con aclarar dudas y entregar las certezas que se necesitan en un tema tan relevante como la inteligencia nacional”.

La también RN y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Ximena Ossandón, negó que la iniciativa fuera un “sinsentido” y acusó que “falta mucha claridad en los temas”.

“Sesión Secreta es para saber qué ha estado haciendo el gobierno, ver cuál ha sido su estrategia en el caso, cuáles son los alcances de cada uno de los puntos del acuerdo policial, si tuvo o no reportes de inteligencia, qué posibilidades tenemos de avanzar ahora en un nuevo sistema de inteligencia. Nosotros necesitamos que el Ejecutivo entienda que aquí hay que actuar con cautela, pero con responsabilidad y transparencia en las acciones”, sostuvo.