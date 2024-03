Ad portas de reunión oficialista por municipales: Carmona dice estar a favor “que cualquier partido tenga aspiraciones a disputar” una alcaldía

A las 10.00 de la mañana los partidos oficialistas junto a la Democracia Cristiana se reunirán en la sede del Partido Socialista (PS) para retomar las conversaciones en torno a las elecciones municipales y de gobernadores que se llevarán a cabo en octubre. Bajo ese contexto, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la postura de su colectividad y a la polémica que se abrió con el PS, luego que este manifestara sus pretensiones de ir por la alcaldía de Santiago, comuna que hoy está bajo la administración de Irací Hassler (PC).

En conversación con radio Duna, el líder comunista aseguró que le “parece bien que cualquier partido, incluyendo el mío, tenga aspiraciones a disputar con mejor opción tal o cual municipio”.

En ese sentido, planteó que no pretende centrar la atención en Santiago, puesto que, si bien la comuna “es la más importante, es la capital de Chile”, su “tema y diferencia no ha estado allí, sino en la forma de quienes portaron este cuestionamiento, que más que centrar en las cualidades de su abanderado hicieron punto en desacreditar y hacer caricatura del trabajo de la alcaldesa en ejercicio. Eso no ayuda”, resaltó.

las palabras del exdiputado están marcadas por las distintas discrepancias que han enfrentado al PS con el PC. Este último partido manifestó su molestia con la tienda liderada por Paulina Vodanovic, por el quiebre de la fórmula, que en un inicio era respaldada por amplia mayoría oficialista, de “el que tiene, mantiene”, vale decir, que no se levante competencia contra aquellos alcaldes del sector que puedan optar a la reelección.

En particular, en la tienda que preside Carmona, distintos dirigentes apuntaron a que el PS abrió una puerta difícil de cerrar, al levantar el nombre del exconcejal Ismael Calderón para que le compita en primarias a la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, quien hace semanas manifestó su interés de ir por la reelección.

En ese sentido, Carmona aseguró que desde su colectividad son “partidarios de decir que la mejor persona que reúna las condiciones para la máxima anchura, que permita dar batalla para ganar una alcaldía es la que debe ser abanderada de todo el sector y eso supone evaluación”, sostuvo.