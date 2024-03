Presidente Boric: “De aquí al invierno todas las familias afectadas (por incendios) deben tener un techo donde resguardarse”

Con una visita a terreno en las zonas afectadas por los voraces incendios forestales que asolaron a la Región de Valparaíso, a inicios de febrero, el Presidente Gabriel Boric entregó un balance de las ayudas que ha gestionado el Estado para apoyar a las familias damnificadas, y avanzar en el proceso de reconstrucción definitiva.

El mandatario dio a conocer las cifras tras sostener, durante la jornada, reuniones con las alcaldesas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, junto al Jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción (Jedena), contraalmirante Daniel Muñoz; la ministra enlace Camila Vallejo y la secretaria de Estado encargada del proceso de reconstrucción, Javiera Toro, entre otros actores

Respecto al bono de acogida, detalló que hasta entonces hay 6 mil beneficiarios, además se han pagado 7.870 bonos de recuperación, de 1 millón 500 mil pesos. Asimismo, indicó que cerca de 6 mil familias han recibido alguna de las soluciones transitorias de habitabilidad disponibles, además de la entrega del bono uniforme escolar, a más de 3.400 estudiantes, correspondiente a 100 mil pesos.

En este contexto, aclaró que “hay quienes dicen muy livianamente que aquí no se ha hecho nada. Yo les quiero decir que eso no es cierto. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay lugares donde se podría ser más eficiente, frente a una catástrofe de estas características siempre van a haber necesidades que aún no se han cubierto, pero que estamos haciendo el máximo por llegar, pero no es cierto que no se ha hecho nada”.

Destacó que las primeras prioridades fueron apagar el fuego, salvar vidas e identificar fallecidos, para posteriormente aplicar la ficha FIBE a cerca de 8 mil hogares afectados, lo que permitió llegar con ayudas tempranas, además de garantizar la seguridad con el despliegue de las Fuerzas Armadas y las policías.

Asimismo, Boric enfatizó que ya concluyeron las labores de remoción de más de 85 mil toneladas de escombros en las calles de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, además del restablecimiento de los servicios básicos en las zonas afectadas.

“En materia de alumbrado público hay que ir más rápido. Acá es necesario que todas las calles estén iluminadas a la brevedad (…) La red eléctrica ya está, pero faltan las luminarias en algunos sectores”, acotó.

Pese a lo anterior, aseguró que “la reconstrucción definitiva toma tiempo”, pidiéndole a la ciudadanía que “ante un desastre de estas características se tenga perspectiva de lo difícil que es, pero que no les quepa duda que acá se van a agotar todos los esfuerzos por sacarlos adelante”.

En ese contexto, enfatizó en que la principal urgencia, “de aquí al invierno, a que partan las lluvias, es que todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse, sean las viviendas de emergencia o algunas de las alternativas”.

Reconstrucción productiva

En cuanto a los perjuicios directos e indirectos que sufrieron los emprendedores de las zonas afectadas por los siniestros, el Presidente sostuvo que el Ministerio de Economía ya ha catastrado a 450 micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas.

“Para ello hemos habilitado un programa de emergencia de Sercotec, que es asistencia técnica y un subsidio de 10 millones de pesos, y también un programa de Corfo, que va a financiar hasta el 70% o 40 millones de un proyecto de inversión para la reactivación de estos emprendimientos”, precisó, asegurando que también se apoyará a cerca de 1.800 locatarios informales que tenían negocios de barrio, con aportes del Fosis, de hasta 1 millón 100 mil pesos para la adquisición de insumos.

Finalmente hizo un llamado al Poder Legislativo a acelerar la tramitación tanto de la Ley de Incendios como de “la ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que reemplaza a la Conaf con nuevas funciones y competencias para la lucha contra los incendios”.