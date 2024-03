Gobierno y oficialismo apuran trámite de proyecto antievasión y elusión para empezar a votarlo la próxima semana

Este viernes 8 de marzo se cumple un año desde que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno. Recién desde ese momento el Congreso podrá iniciar el tratamiento de todas aquellas normas que estaban contenidas en la iniciativa anterior, porque al ser rechazado el proyecto en general, la exigencia es esperar un año para poder volver a votar temas de ese tipo.

Precisamente por eso, en el marco de una sesión que realizó este lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acudió a presentar el proyecto sobre cumplimiento de obligaciones tributarias -para reducir la evasión y elusión-, que es parte de las propuestas del pacto fiscal, la presidenta de dicha instancia, Gael Yeomans (CS), propuso votar en general la iniciativa el próximo lunes, para luego continuar con la votación en particular. La idea, según explicó Yeomans, es poder recibir expertos esta semana para que vayan a dar su opinión sobre el texto.

Sin embargo, esto generó ruido en los parlamentarios que no son de gobierno, quienes se mostraron contrarios a iniciar la votación tan pronto, porque plantearon que dejaría muy poco espacio para el debate.

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) comentó: “Solamente las modificaciones al Código Tributario, que se hacen a través del articulo 1 de la ley, deben ser modificaciones más o menos a 80 artículos, todavía faltan otros 7 u 8 cuerpos legales que están dentro de este proyecto de ley, y además los transitorios. Me parece que en un tema tan complejo, pedirle a un experto que venga mañana, y a otro que venga pasado mañana, y luego el lunes votar en general o en particular, no es tramitar este proyecto con el tiempo que amerita”.

A su vez, el diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD) indicó que “no estoy por retrasar la discusión de este proyecto en lo más mínimo (...) pero me parece que sería bastante poco presentable que una vez más nosotros nos comencemos a faltar el respeto y esto termine viéndose nuevamente en el Senado porque en la Cámara hicimos una tramitación express, cosa con la que no estoy de acuerdo”.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN) afirmó: “Me preocupa mucho la decisión de que votemos el próximo lunes, creo que es un proyecto bastante importante y profundo, creo que colocar la máquina como ha sido en otros (casos) no es lo que corresponde, porque hay temas muy importantes que tratar y llegar a acuerdo”.

A partir de este debate, la presidenta de la Comisión de Hacienda decidió ver primero la disponibilidad de los invitados, antes de definir la fecha final de votación en general, pero de todas maneras se concretará la próxima semana.

Antes de lo anterior, los diputados de oposición habían mostrado buena disposición a legislar sobre el proyecto, aunque también hubo comentarios de temas que creen se pueden mejorar, o de otros que se podrían incorporar en el debate.

Previo a la sesión de este lunes, los diputados oficialistas de la Comisión de Hacienda asistieron a un almuerzo con el ministro Marcel. El diputado Jaime Sáez (RD), comentó que “fue un encuentro interesante, después de varios meses en que por distintas circunstancias no habíamos podido tener un diálogo más fluido con el ministro Marcel y la subsecretaria Heidi Berner. Efectivamente pudimos abordar de manera un poco más integral el proyecto de cumplimiento tributario, y de forma un poco más tangencial también algunas otras iniciativas contenidas en el pacto fiscal, como impuesto a la renta, y beneficios tributarios, por ejemplo, a las ferias libres, anuncios que se van a hacer, probablemente, entre marzo y abril”.

Luego, en la presentación que hizo Marcel a los diputados de la Comisión de Hacienda, dijo que la estimación de recaudación del mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias equivale a reducir más o menos en una cuarta parte el incumplimiento tributario en Chile: “No es eliminarlo, es reducirlo en una cuarta parte, con lo cual nos aproximamos a la cifra de países desarrollados”, puntualizó.