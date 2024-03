Fallece fundador de AquaChile Víctor Hugo Puchi

Falleció a los 71 años el fundador de AquaChile y pionero de la industria salmonera en el país, Víctor Hugo Puchi. La información la dio a conocer el gerente general de la empresa, Sady Delgado a través de su cuenta de Linkedin este lunes.

“Hoy falleció Víctor Hugo Puchi, fundador de AquaChile, de la cual fue parte hasta 2019. Él fue uno de los pioneros de la industria del salmón de Chile y artífice de su crecimiento y desarrollo. Difícil entender la evolución de esta industria sin la figura de Víctor Hugo. Un hombre sencillo, astuto, valiente, que tenía un enorme cariño por Chile y sus regiones”, escribió Delgado.

Y luego agregó “un emprendedor del sur, comprometido a fondo con el desarrollo de la Patagonia, que fue un ejemplo e inspiración para para muchos de los que hoy conducen esta industria. En nombre de AquaChile, nuestras condolencias a su señora, hijos, y familia”.

A través de su cuenta en X, la empresa lamentó la partida del empresario.

“Víctor Hugo Puchi, uno de los pioneros de la industria del salmón. Fundador de AquaChile, de la cual fue parte hasta 2019. En nombre de AquaChile, nuestras condolencias a su señora, hijos, y familia”, dijo AquaChile.

Puchi nació en Coyhaique. Estudió en una escuela rural y luego ingresó a un colegio de curas italianos. Cuando estaba en tercero medio logró una beca para estudiar en EEUU, y a su regreso estudió Economía en la Universidad Católica. Posteriormente en 1983 volvió a EEUU, en concreto, a Chicago a estudios de postgrado.

“Nunca había salido de Aysén. Era un huaso total. Fui y fue un shock cultural y un estrés enorme, que me permitió tomar oportunidades a futuro”, dijo en su momento Puchi en un foro con jóvenes.

A su regreso a Chile estuvo en cargos gerenciales en distintas compañías, como Quiñenco y Iansa. Luego se transformaría en su propio jefe en la industria salmonera.

Su círculo cercano lo definía como un hombre “sencillo, conversador y buen contador de historias”, además de ser un defensor de la naturaleza. Estuvo en contra del proyecto HidroAysén. Estaba casado y tenía cuatro hijos y ocho nietos.

En 1988 ingresó al negocio salmonero por casualidad, y tuvo el control de AquaChile- empresa que fundó en 1998- junto a la familia Fischer hasta 2019. En agosto de 2018 sorprendió al mercado al anunciar la venta de la empresa a Agrosuper por US$850 millones.

“En 1991, trabajaba en Quiñenco y quise seguir part-time. Como no me lo permitieron, me fui a trabajar de lleno en los salmones. No me he arrepentido”, comentó el empresario años atrás.

De la venta a Agrosuper el empresario patagónico recibió US$285 millones, debido a que su participación en la empresa era del 33,03%. Su tiempo lo dividía entre los salmones y su estancia en Aysén, donde tenía miles de cabezas de ganado.