Senador Lagos Weber y acuerdo en proyecto Antielusión: “Hay un espacio de respiro desde el punto de vista de los ingresos tributarios”

Este miércoles el proyecto antievasión sorteó la primera valla, luego que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca reducir la evasión, elusión e informalidad, tras firmar un protocolo de acuerdo. En entrevista con Desde La Redacción, de La Tercera, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, indicó que se llegó a un entendimiento para avanzar en los temas en los que hay acuerdo.

“En marzo del año pasado al gobierno le rechazaron su propuesta de reforma tributaria en la Cámara de Diputados. El ministro Marcel en vez de enojarse dijo vamos a avanzar e hizo lo siguiente: constituyó una mesa técnica y generó la propuesta del pacto fiscal. Ahí se puso oído a lo que decía la oposición. Marcel en vez de enojarse dijo que medidas pro crecimiento podemos tener y ahí están las medidas, y cómo gastamos mejor los recursos. Lo tercero separó el proyecto, y dijo vamos a entrar a evasión y elusión y después vemos impuesto a la renta, y por eso llegamos a este protocolo de acuerdo que se trabajó durante dos meses”, dijo el senador.

Y agregó que “se llegó a un entendimiento que en el proyecto de cumplimiento tributario vamos a aprobar las cosas en las que estamos de acuerdo y otras requieren mayor trabajo, y otras seguramente no vamos a tener entendimiento, pero va a permitir tener normas que sin alzar los impuestos hoy va a permitir recaudar más, para hacernos cargo de cosas bien específicas”.

El senador afirmó que no se ha descartado un alza de impuestos, y sostuvo que se debe abordar en algún momento una nueva estructura tributaria.

“No diría que es el fin de subir los impuesto pero luego de hacer los estudios eventualmente para financiar temas como la PGU, lo que se requiere en seguridad ciudadana, con eso este proyecto debería servir para esos efectos. Hay un espacio de respiro desde el punto de vista de los ingresos tributarios. Vamos a abocarnos a este proyecto tributario, tenemos que despejar el secreto bancario, la norma antielusión”, indicó.

Luego fue más allá, y planteó que “hay que plantearse una mayor recaudación. Vamos a tener que plantear una nueva estructura tributaria, de no solo aumentar impuestos a los que ya pagan impuestos. Chile tiene una estructura bien especial, los tramos exentos del impuesto a la renta son muy altos. Uno podría comenzar a pensar en tener esquemas en los cuales hay que incorporar a más gente al impuesto a la renta. No podemos seguir auto engañándonos. Vamos a tener que enfrentar esto. Los temas difíciles nadie los quiere tomar nunca, porque no quiere pagar el costo, pero si se llega a un acuerdo, creo que la sociedad chilena tiene la madurez para hacerlo”.