PS a favor, PC en contra: cómo “el que tiene, mantiene” divide y vuelve a tensionar al oficialismo

Este martes, a las 10.00 y en la sede del Partido Socialista, los 10 partidos del gobierno, más la Democracia Cristiana, retomarán las negociaciones por las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año.

Las 11 colectividades saben que este es un desafío a contrarreloj, ya que tienen hasta el próximo 10 de abril para inscribir los nombres de aquellos candidatos que vayan a competir en elecciones primarias. Es decir, solo quedan 36 días. Para llegar preparados al encuentro de este martes, en la reunión de este lunes los partidos mandataron a los secretarios generales y expertos electorales a zanjar criterios con miras a los comicios, los que deben ser entregados y discutidos por los timoneles de los partidos el próximo viernes.

Así, la cita de la jornada estará marcada de forma notoria por las distintas discrepancias que han enfrentado al Partido Socialista con el Partido Comunista. Además de diferencias ante los comicios, ambas colectividades del oficialismo han entrado a terreno de batalla por la agenda de seguridad que conduce la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y por materias educacionales, que enfrentaron, por ejemplo, al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con el histórico socialista Camilo Escalona.

El PC no dudó en presentar su molestia por cómo sectores del PS rompieron con la fórmula, que en un inicio era respaldada por amplia mayoría oficialista, de “el que tiene, mantiene”, vale decir, que no se levante competencia contra aquellos alcaldes del sector que puedan optar a la reelección.

En particular, en la tienda que preside Lautaro Carmona, distintos dirigentes apuntaron a que el PS abrió una puerta difícil de cerrar con levantar el nombre del exconcejal Ismael Calderón para que le compita en primarias a la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, en el territorio que es considerado como “la madre de todas las batallas”.

En el comunismo tomaron nota rápidamente y vieron en la apuesta del PS una oportunidad. En el último pleno del comité central se habló de llegar hasta más de los 80 municipios con alcaldes comunistas en octubre y se terminó de desechar completamente el criterio del que tiene, mantiene.

“No me gusta. Eso supone que nada ha cambiado en cuatro años, y siempre la vida está cambiando. No me gusta porque aparece un mecanismo de reiteración sin tomar en cuenta las modificaciones que se pueden tener”, planteó Lautaro Carmona, en entrevista con La Tercera.

Con esto, ahora el reajuste en el tablero dejó en una posición incómoda al PS, ya que varias de las zonas a las que apuntan los comunistas tienen un alcalde socialista que puede ser reelecto. Por ejemplo, este domingo el PC oficializó su apoyo a la concejala -e integrante del comité central- Rosa Ahumada como carta para competir en Copiapó, comuna encabezada por el PS Marcos López. Lo mismo hicieron hace unas semanas con Tania Concha, comunista que renunció al cargo de consejera regional en el Biobío para levantarle competencia al PS Boris Chamorro en Coronel.

Directiva PS deja en jaque a Calderón

El tema fue conversado en el reencuentro de la comisión política del PC, el pasado jueves, así como también fue abordado en el reencuentro de la reunión de mesa del PS este lunes. En esta última instancia se sinceraron las posturas y se definió dejar de insistir con la idea de levantar candidaturas en zonas en donde hoy gobierna el oficialismo. Esto ahora tendrá que ser conversado con la comisión política socialista.

Con ello, los integrantes del espacio concordaron que lo mejor era viabilizar un método en el cual los alcaldes del sector que puedan reelegirse, compitan por un nuevo período. El requisito sería que este último haya sido electo bajo el patrocinio de uno de los partidos políticos que conforman el pacto.

Dicho criterio es muy similar al que tiene, mantiene, salvo porque no se considera a aquellos jefes comunales que hayan sido electos como independientes, pero que hoy apuestan por la reelección bajo el alero de alguna colectividad del gobierno. Con ese plan, en todo caso, las aspiraciones electorales de precandidatos como Ismael Calderón se tendrían que esfumar.

La norma ideada será presentada este martes por los negociadores del PS en la mesa de conversación electoral, lo que se espera que sea rebatido por el PC. A estos últimos también se podrían sumar sectores del Frente Amplio, en donde tampoco comparten del todo el criterio del que tiene, mantiene.

A esto se suma que tanto en el PPD como en la Democracia Cristiana sí respaldan esta norma, aunque en dichas tiendas complementan que este debería ser por “pinta” y no solo por candidato. Por ejemplo, en Peñalolén, Carolina Leitao (DC) no podrá, legalmente, optar a una nueva reelección como alcaldesa, pero en la Decé apostarán porque uno de sus militantes sea el candidato para reemplazarla, con el apoyo del resto de fuerzas del oficialismo, ya que con esto el partido se mantendría con el liderazgo de dicha comuna.

Lo mismo quiere hacer el PPD en Huechuraba, en donde también se termina el ciclo de Carlos Cuadrado, y se estima que su sustituto sea un adherente de las filas de la tienda que preside el senador Jaime Quintana.