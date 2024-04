Alusión a tensión con los empresarios, a las “volteretas” y reforma al sistema político: las claves del discurso de Boric en Enade

Más de 50 minutos duró a intervención del Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2024, que se desarrolla en el centro de convenciones Metropolitan Santiago, en la comuna de Vitacura.

En su discurso, el Mandatario, además de tocar temas económicos, se refirió a diversas materias de la contingencia, como la seguridad, el foco de su administración, la relación con la oposición e incluso abordó la polémica respecto a la discusión de la reforma al sistema político, que esta semana él mismo condicionó su tramitación, señalando que su discusión debería postergarse hasta que se zanje la tramitación de la reforma de pensiones.

Llamado al mundo empresarial

En su intervención Boric reconoció diferencias con el mundo empresarial, calificándolas como una “previa caliente”, asegurando que “son propias de una sociedad democrática”. En ese sentido, invitó al empresariado a “crecer juntos”, a ser “conscientes que tenemos también objetivos compartidos que son más grandes, y mucho más importantes que nuestros pasados desencuentros”.

El jefe de Estado, dijo que leyó “con cuidado” cartas “que algunos presidentes de grandes compañías remitieron a sus accionistas”. En ellas -indicó- “se dice, entre otras cosas, que la actividad del país está destruida, que hemos desperdiciado una década, que no hay voluntad de crecimiento, que se ha perdido el sueño de alcanzar el desarrollo, y ante este panorama incluso algunos señalan o proceden a llevar inversiones hacia el extranjero, en vez de hacer inversiones para el país”.

En ese sentido, criticó que “muchas veces” se acusa “al gobierno de pecar de inconsistencia, o de no tener convicción ni planes para superar las dificultades que aquí se han relatado. Pero, a pesar de lo que dejan entrever algunos de estos juicios, y que creo y sé que no son compartidos por todos, y a pesar de lo que algunos podrían pensar de verdad, Tengo muchísima curiosidad y muchas veces admiración por el profundo espíritu innovador que existe al interior de las empresas en Chile”.

“Los quiero invitar a cambiar el escenario, y en vez de cumplir con esos augurios y jugar un partido entre rivales, nos pongamos el objetivo que terminemos este encuentro como si fuera un partido de la selección nacional”, indicó.

Reforma al sistema político

El martes, en medio de un desayuno con la prensa acreditada de La Moneda, el Presidente señaló que “toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”. Sus palabras generaron rechazo desde la oposición. Por su parte, la presidenta de la cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), señaló que “se puede caminar y mascar chicle a la vez. Creo que los procesos legislativos tienen que llevar sus ritmos, sus tiempos”.

Abordando esa polémica, este jueves el Mandatario aprovechó la ocasión y señaló “de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar equívocos que como Presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político”.

“Considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado y que creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno para lo cual desde el gobierno promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas”, aseveró.

Dos años de gobierno y ambiente político “crispado”

En su discurso, el jefe de Estado destacó algunas acciones que ha llevado adelante su gobierno en estos dos años. En esa línea, reflexionó sobre su gestión y señaló, por ejemplo, que él fue “electo para conducir a Chile hacia el futuro, no para restaurar el pasado, para luchar contra la incertidumbre y las amenazas y también para aprovechar las tremendas oportunidades que se nos abren”.

“Tengo la convicción de que desde que asumimos como gobierno, hace poco más de dos años, hemos luchado contra el inmovilismo y promovido cambios profundos que el país necesita”, resaltó.

Junto con ello, aseguró que desde el gobierno no llegaron para quedarse su “zona de confort. Y eso implica cuestionar también, o modificar, los puntos de partida propios. Hemos buscado incansablemente acuerdos, promoviendo el diálogo y flexibilizando nuestras posiciones”.

En ese sentido, reconoció que ha costado llegar a acuerdos y acusó que existe un ambiente político “crispado”. “Hay que reconocer que por diferentes motivos, y sin apuntar con el dedo a nadie, ha costado hacerlo en un medio político crispado, en donde abundan las líneas rojas y los portazos. En donde es difícil obtener compromisos y los pocos que se logran no siempre se cumplen”.

“Hemos hecho todos nuestros esfuerzos y seguiremos en esa línea y más aún durante los dos años que nos quedan para dejar al país mejor que como lo recibimos que sé que es la expectativa de todo gobierno”, prometió el Presidente.

“Volteretas o giros erráticos”

Por otra parte, Boric aseguró que “más de una vez he reflexionado sobre los errores o excesos que cometimos en el pasado”.

Ain embargo, indicó que “en el clima enrarecido de la política chilena, estas reflexiones han sido recibidas con sorna, calificados como volteretas o giros erráticos”.

El Mandatario, afirmó tener la “convicción de que quien no revisa su propio actuar, quien no reflexiona sobre sus propios actos, ya sea para fortalecerlos o para corregirlos, no debiese estar en política. La política no es para fanáticos”, sostuvo.

Relación con la oposición: “Liberémonos de la pesada mochila de los prejuicios”

El Mandatario hizo un llamado a los parlamentarios a trabajar en unidad. En ese sentido, señaló que “los acuerdos son mucho más valiosos cuando convocan y motivan a quienes piensan distinto de uno. No pido, por cierto, que los empresarios o las fuerzas políticas de la hoy día oposición piensen lo mismo que yo, ni les prometo lo opuesto”, indicó.

“Para mí lo importante es que seamos capaces de entendernos en nuestras diferencias y que tengamos el pragmatismo para poder encontrarnos en la búsqueda de respuestas concretas a los desafíos y tremendas oportunidades que tiene nuestro país”, resaltó Boric.

En ese sentido, planteó que “un país paralizado en sus disputas, con querellas de lado y lado, acumulando descontento y rencor frente a las elites y las instituciones, dejando pasar oportunidades de negocio y ventanas de oportunidad a nivel global, desperdiciando fuerza creativa, un escenario en que el próximo o los próximos gobiernos, sean del signo que sean, van a tener que gastar valioso tiempo, antes de poder emprender cualquier iniciativa relevante. Ese escenario no lo queremos y yo me revelo ante ese escenario”.

“Uno no se transforma en el otro por acordar con el otro, sino que beneficia a Chile. Liberémonos de la pesada mochila de los prejuicios, el pesimismo y las recriminaciones. Parto por casa. Escuchemos con atención e interés lo que el otro tiene que decir, sus preocupaciones y proyectos. Es así como salen adelante los países”.

Seguridad

Respecto a la seguridad, el Presidente Boric afirmó que “el crimen organizado es un poder corruptor, una amenaza para la democracia y también para el crecimiento, por eso es necesario enfrentarlo con sentido de unidad nacional y no tratando de sacar provecho de corto plazo”.

En esa línea, destacó la necesidad de “cooperación de nuestros países vecinos y abordarlo en todas sus dimensiones, desde la prevención social a nivel comunitario, el seguimiento de la ruta del dinero, del crimen organizado, pasando por una eficaz persecución al delito”.

Además, destacó la colaboración internacional en la captura del sospechoso del homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez. “Lo hemos dicho y esto lo demuestra, estén donde estén, en Chile o en el exterior, vamos a perseguirlos y encontrarlos, detenerlos y llevarlos hasta la justicia a todos quienes delinquen nuestra patria y cometen este tipo de acciones que son inaceptables y que no podemos normalizar ni naturalizar”, sostuvo.

“No hay espacio para la autocomplacencia en materia se seguridad”, agregó el jefe de Estado.

Proyecto de sala cuna y otras “metas”

En su exposición el Mandatario destacó una serie de medidas que buscará sacar adelante su gobierno en los próximos dos años. Entre ellas, destacó la creación de un proyecto de sala cuna, el que permitiría facilitar a las mujeres su desempeño en el mundo laboral.

“Elevemos la participación laboral de las mujeres a un máximo histórico, logrando sacar adelante un proyecto de sala cuna que combine la necesidad de otorgar oportunidades para que la mujer trabaje y también el rol esencial de la educación inicial, en donde exista una perspectiva pensada para las familias”, señaló el Mandatario.

Además, resaltó otras “metas concretas y desafiantes par el término de nuestro periodo”, las que -según indicó- “no pueden ser logradas si caminamos por separado”. Entre ellas mencionó: