En vivo: En Enade, Boric evidencia “previa caliente” con el empresariado e invita al sector “a cambiar el escenario”

En medio de tensiones con el empresariado, con declaraciones de lado y lado, la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, que en esta versión lleva por título “Contra el inmovilismo”.

En el inicio del foro económico organizado por ICARE, que se desarrolla en el centro de convenciones Metropolitan (ex CasaPiedra) en Vitacura, el Mandatario estuvo acompañado de buena parte de su gabinete, entre ellos los ministros Carolina Tohá de Interior, Alberto van Klaveren de Relaciones Exteriores, Mario Marcel de Hacienda, Álvaro Elizalde de la Secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejo de la Secretaría General de Gobierno, Nicolás Grau de Economía, Javiera Toro de Desarrollo Social, Luis Cordero de Justicia, Jeannette Jara del Trabajo, Aurora Williams de Minería y Antonia Orellana de la Mujer.

El Presidente Gabriel Boric asistió a la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Tras las intervenciones de la presidenta del directorio de ICARE, Karen Thal, y del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, a eso de las 10.10 horas Boric dio inicio a su discurso ante los presentes a la cita, uno de los principales eventos del mundo empresarial en el país, que este año cuenta con la participación de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich y del exmandatario de Colombia, Iván Duque, entre otros.

“Previa caliente”

El Mandatario inició su alocución con una pregunta a los presentes: “¿Les gusta ir al estadio?”.

Y luego continuó: “A mí me gusta ir al estadio. Y trato de ir cuando el escaso tiempo que las responsabilidades del cargo me lo permiten. Y aunque no siempre gana mi equipo, como el fin de semana pasado, soy de aquellos que les gusta estar en las buenas y en las malas. Y si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente, declaraciones cruzadas, interpelaciones varias, y más de una provocación auguran un partido intenso, fuerte”.

“Y quizás hay algunos que esperan que así sea, pierna fuerte, mucho orgullo propio en cada equipo, ojalá tarjetas de diferentes colores, que cada uno juegue para su hinchada, alejándose lo más posible de la del adversario”, añadió.

Tras esto, el Jefe de Estado hizo un llamado al empresario: “Los quiero invitar a cambiar el escenario, y en vez de cumplir con esos augurios y jugar un partido entre rivales, nos pongamos el objetivo que terminemos este encuentro como si fuera un partido de la selección nacional”.

Así mismo, apuntó que “esto, por cierto, no significa esconder nuestras diferencias que son propias de una sociedad democrática. Tampoco, pretender hipócritamente que de la noche a la mañana vamos a ser todos entrañables amigos. Significa que a pesar de las diferencias que tenemos, seamos conscientes que tenemos también objetivos compartidos que son más grandes, y mucho más importantes que nuestros pasados desencuentros”.

Boric, además, hizo eco de algunas declaraciones del empresariado a través de la prensa.

“He seguido con atención las opiniones que se emiten desde el mundo empresarial, lo que no es difícil porque parte de la prensa les otorga una envidiable cobertura”, sostuvo, y luego agregó que “en los últimos días leí con cuidado las cartas que algunos presidentes de grandes compañías remitieron a sus accionistas. En ellas se dice, entre otras cosas, que la actividad del país está destruida, que hemos desperdiciado una década, que no hay voluntad de crecimiento, que se ha perdido el sueño de alcanzar el desarrollo, y ante este panorama incluso algunos señalan o proceden a llevar inversiones hacia el extranjero, en vez de hacer inversiones para el país”.

Líneas rojas y portazos

“También se acusa muchas veces al gobierno de pecar de inconsistencia, o de no tener convicción ni planes para superar las dificultades que aquí se han relatado. Pero, a pesar de lo que dejan entrever algunos de estos juicios, y que creo y sé que no son compartidos por todos, y a pesar de lo que algunos podrían pensar de verdad, Tengo muchísima curiosidad y muchas veces admiración por el profundo espíritu innovador que existe al interior de las empresas en Chile”, dijo.

Más adelante, y parafraseando el título de Enade 2024, el Presidente dijo tener la convicción que desde que asumió la máxima magistratura del país, su administración ha “luchado contra el inmovilismo y promovido cambios profundos que el país necesita”.

Santiago, 25 abril 2024. El Presidente Gabriel Boric encabeza la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2024. Javier Salvo/Aton Chile

“No vinimos para quedarnos en nuestra zona de confort. Y eso implica cuestionar también, o modificar, los puntos de partida propios. Hemos buscado incansablemente acuerdos, promoviendo el diálogo y flexibilizando nuestras posiciones”, afirmó.

Y luego acusó: “Pero hay que reconocer que por diferentes motivos, y sin apuntar con el dedo a nadie, ha costado hacerlo en un medio político crispado, en donde abundan las líneas rojas y los portazos. En donde es difícil obtener compromisos y los pocos que se logran no siempre se cumplen”.