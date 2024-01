Amarillos y Demócratas respaldan al general Yáñez ante anuncio de formalización en su contra

En la mañana de este jueves, la directiva de Amarillos por Chile se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para manifestarle su apoyo frente a la situación que atraviesa el jefe policial.

Y es que, el mandamás de la institución ya tiene fijada -para el 7 de mayo- la audiencia de formalización en su contra por su posible responsabilidad en el delito de omisión, “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en dependencias del OS9 en Ñuñoa. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Bajo ese contexto, además de la crisis de seguridad y las opiniones cruzadas de diferentes figuras políticas -que algunas pidieron incluso la renuncia de Yáñez-, es que el partido de centro salió a darle un espaldarazo al jefe policial. “Hemos venido a conversar con el General Yáñez, hemos venido a respaldar al Carabineros y por eso estamos hoy día acá”, señaló el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet.

En el punto de prensa de la instancia, el parlamentario también criticó al oficialismo por cómo se han referido al tema. “Claramente en el gobierno hay dos almas. No puede ser que militantes y parlamentarios del gobierno le pidan la renuncia al general Yáñez, cuando el propio Presidente lo ha respaldado. Entonces, ¿están o no están con el gobierno? les gusta estar en el gobierno, para ocupar los 100 mil cargos que se distribuyeron en todo el país, pero cuando tienen situaciones complejas no lo están”, marcó Jouannet.

Luego, el vicepresidente de la colectividad, Isidro Solís, explicó lo que para él significa la situación del general desde el punto jurídico. “Una formalización, no es otra cosa que una comunicación administrativa de la apertura de una investigación respecto a una persona. No es una formalización de cargos. No es que al general Yáñez hoy día se le esté acusando directamente de haber realizado algún acto reprochable ni que tenga el carácter de delito. Y por lo tanto no corresponde, mientras no haya una acusación directa del Ministerio Público, que se ponga en discusión la mantención del general en su cargo”, enfatizó el exministro de Justicia.

Por su parte, Demócratas también se reunió con el general director de Carabineros. Este martes, la senadora Ximena Rincón -quien preside la tienda-, junto con su par Matías Walker -vicepresidente- y Carlos Maldonado -secretario general-, expresaron su apoyo a Yáñez.

Otros partidos que salieron a respaldar al jefe policial son los que integran la coalición de Chile Vamos. El pasado jueves, las directivas de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, se juntaron en la sede de RN para señalar su apoyo a Yáñez y emplazar al gobierno a que “salgan a defender a Carabineros como corresponde”.