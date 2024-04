“Ayudaré en lo que se pueda”: Francisco Vidal se desplegará apoyando a candidatos

Este sábado Reinaldo Rosales, candidato a alcalde del PPD a las primarias del oficialismo por La Florida, realizó una actividad de coordinación de campaña en la comuna con militantes del Partido Socialista que tuvo una presencia llamativa: el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal.

“Este sábado tuvimos un encuentro PS-PPD con algunos dirigentes, con el objeto de fijar los principales ejes y planificar lo que será la elección primaria municipal que nos tocará enfrentar el próximo 9 de junio. Fue una conversación enriquecedora en donde contamos con la asistencia y los consejos de Francisco Vidal y del exalcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete”, escribió en su cuenta de X el candidato Rosales.

“Francisco me conoce desde hace mucho tiempo y fue uno de quienes han impulsado mi candidatura a la alcaldía de La Florida. De hecho ayer me acompañó a una reunión en donde el Partido Socialista de La Florida me entregó su apoyo al no llevar candidato propio”, dice Rosales, quien es asesor jurídico de la subsecretaría de Defensa, rol en el que deberá pedir un pedir un permiso sin goce de sueldo según las instrucciones del comité político.

El candidato Reinaldo Rosales junto a Francisco Vidal.

Sobre el rol de Vidal en TVN y posibles cuestionamientos por su trabajo en la campaña municipal, Rosales asegura: “Entiendo que es un trabajo como muchos otros que permiten realizar actividades personales en sus tiempos libres”.

El exvocero de gobierno, por su parte, manifestó su disposición a ayudar en la campaña del oficialismo, en especial en las actividades de su partido.

“Mi rol como presidente del directorio de TVN no me inhibe de mi trabajo como militante del PPD e integrante de la comisión política del PPD. En los espacios en que pueda colaboraré con las candidaturas a las municipales del partido que me requieran y ayudaré en lo que se pueda”, plantea Vidal.

De hecho, antes de asumir como director de la señal estatal el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, le ofreció encabezar la campaña municipal luego del protagonismo que tuvo como vocero en la contienda electoral del “En Contra” en el último plebiscito constitucional.

Por lo mismo, a varios les generó ruido que Vidal asumiera en TVN -cargo que ya había tenido en el primer gobierno de Michelle Bachelet-, pero la decisión se justificó en que fue una solicitud expresa del Presidente Gabriel Boric y de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC), ante los cuestionamientos a la gestión de su antecesora Andrea Fresard.

“No sé si sea lo mejor para Pancho o para el oficialismo. Yo le había planteado que liderara nuestra campaña municipal. Con esto desaparece de todos los medios”, escribió Quintana por esos días en el grupo de WhatsApp de la directiva.