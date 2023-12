“Con esto desaparece de todos los medios”: la sorpresa del PPD con el nombramiento de Vidal en TVN y su complejo aterrizaje

Este miércoles cerca de las 14:00 el grupo de WhatsApp que comparte la mesa del PPD reaccionó sorprendido por el nombramiento de Francisco Vidal, militante del partido, como nuevo presidente del directorio de TVN.

Dos horas más tarde, el senador Jaime Quintana, presidente del partido, escribió en el chat de la directiva: “No sé si sea lo mejor para Pancho o para el oficialismo. Yo le había planteado que liderara nuestra campaña municipal. Con esto desaparece de todos los medios”.

Tras el comentario del líder de la colectividad, el secretario general, José Toro Kemp, coincidió: “Eso es verdad”, comentó.

Quintana se enteró del nombramiento de Vidal a principio de esta semana y, cuentan en La Moneda, se acercó a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, para plantearle sus diferencias con la designación. Tal como lo planteó en el chat, el timonel había conversado con el exvocero de la presidenta Michelle Bachelet para que liderara la campaña de las elecciones municipales de 2024 luego de la buena evaluación que tuvo en el comando del “En contra”.

Pero la decisión fue otra. “Al Presidente no se le dice que no”, dijo el nuevo presidente del directorio de TVN este miércoles desde La Moneda acompañado por la vocera. En la mesa del PPD, transmiten, que esa declaración tiene que ver con el sentido republicano de Vidal que fue lo que finalmente lo motivó a aceptar el cargo más allá de los otros desafíos que le habían ofrecido.

En La Moneda el nombre estaba sobre la mesa hace semanas. De hecho, la ministra Vallejo y el director de la Secom, Pablo Paredes, veían como una buena alternativa su nombramiento desde que la exdirectora ejecutiva Andrea Fresard les manifestó su intención de no continuar por problemas personales. Y, antes del plebiscito, la vocera llamó a Vidal para preguntarle por su disponibilidad.

Quienes han hablado con el exministro en las últimas horas, aseguran que el propio Presidente Gabriel Boric conversó directamente con él para que asumiera el cargo, razón por la cual se terminó de convencer de aceptar el puesto.

Sobre la solicitud del PPD, Vidal indicó a La Tercera que “efectivamente el partido me pidió apenas supo de esto como alternativa, porque esto viene -como dije ayer- desde noviembre, el presidente del partido me dijo ‘sería mucho mejor que nos acompañaras en la campaña municipal como vocero de la campaña’”.

En ese sentido, agregó que “yo le respondí que el Presidente me había solicitado esta otra tarea pública y bueno cuando un Presidente de la República te pide y te nomina en un cargo de exclusiva confianza, soy de los que cree que a los presidentes no se les dice que no”.

Cuestionamientos

El aterrizaje de Vidal a TVN no ha sido fácil. Despertó rápidamente cuestionamientos de la oposición. Sin embargo, en el gobierno rechazaron las críticas de la derecha desde donde plantearon que la designación fue un premio por el despliegue de Vidal en la campaña del “En contra”.

“Las desestimo completamente. Era esperable de todas formas que la oposición hiciera críticas y en general por cada acción del gobierno. Pero en este caso era una decisión que estaba tomada hace semanas por parte del Presidente de la República y por lo tanto no se ajusta y no se ajustaría al resultado del plebiscito. Francisco Vidal ha tenido una larga trayectoria, en el mundo público y también en el privado”, dijo durante la mañana de este jueves la ministra Vallejo.

La vocera además planteó los desafíos que tiene Vidal en el cargo por la crisis profunda que vive el canal estatal. “Nosotros necesitamos fortalecer más el canal público, fortalecerlo en pluralismo, fortalecerlo en transparencia, fortalecerlo como canal multiplataforma. Hay muchos canales privados que han avanzado a ser canales multiplataforma, bueno el canal público también tiene que serlo. (...). Tenemos además desafíos en materia de números. Los números no están bien en TVN y por lo tanto el trabajo del equipo directivo es clave para que Televisión Nacional vuelva a tener números azules, no solamente en materia del rating, los números en materia de financiamiento”, agregó la secretaria de Estado.

Vidal tendrá hoy, a las 14.00, su primera sesión en el directorio de TVN y esta mañana paseó por la estación saludando a funcionarios.

En el canal su llegada también generó ruido en algunos sectores. Es más, el periodista Santiago Pavlovic, escribió una carta al director en El Mercurio con el cuestionamiento.

“No es primera vez que este tipo de nominaciones parecen servir para pagar favores políticos. Cuando Vidal estuvo en el canal -hace ya unos quinquenios- cuestioné el uso de su oficina para reuniones políticas que poco tenían que ver con el el trabajo profesional de los funcionarios del canal”, escribió el periodista, quien aseguró que cuando estuvo en el directorio planteó sus diferencias con la gestión de Vidal.

Pavlovic agregó: “Quiero creer que esta designación no implicará merma en ese patrimonio de autonomía, independencia y pluralismo de la televisión pública. Ojalá ocurra lo contrario y se fortalezca... Sí, a veces soy algo ingenuo...”.

“Nunca hice reuniones políticas”

Sobre esta columna de opinión, Vidal también respondió. “Libertad de expresión, pues. Hay que respetar todas las opiniones. En lo único que se equivocó Pavlovic es que, yo tengo muy buena memoria, nunca hice reuniones políticas, me parece absolutamente fuera de tono usar las oficinas para eso. A lo mejor Pavlovic se confunde que sí recibí a muchos parlamentarios, que es parte de la tarea de la televisión pública. Yo creo que se confundió, no creo que sea mala leche”, aseguró a este medio.

En la derecha comparten el cuestionamiento del periodista. Parte de la arremetida de la oposición considera seguir criticando públicamente a Vidal. Adicionalmente, en la UDI tienen contemplado hacer valer el punto de supuestas vulnerabilidades a la libertad de expresión, por parte del nuevo presidente del directorio luego de que este asegurara el miércoles que el canal debe transmitir las actividades del Presidente. En ese sentido, el gremialismo quiere hacer notar que TVN se transformaría en un canal del gobierno y no del Estado.

Por lo mismo, la bancada de diputados UDI pretende enviar una carta a la Sociedad Interamericana de Prensa, para que se refirieran a eventuales vulnerabilidades de la libertad de expresión y de prensa. En la misma línea, también tienen contemplado enviar misivas al resto de directores de TVN “para que resguarden la pluralidad del canal”.

El diputado UDI Gustavo Benavente indicó que van a citar a Vidal a la Comisión de Cultura de de la Cámara de Diputadas y Diputados para que explique su plan de manejo y la situación económica del canal.

“El gobierno nos notificó que a partir de ahora TVN deja de ser un canal público y de todos los chilenos y se transformará en el aparato comunicacional de La Moneda, siguiendo al pie de la letra los modelos venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Es increíble que estando TVN es una situación económica tan precaria designen a un activista político a cargo de la estación estatal y no a un profesional para poder entregar productos de calidad a la audiencia”, manifestó Benavente.

De todas formas, en el directorio aseguran que el rol del presidente es acotado y que no debería influir ni significar cambios en la autonomía política de la estación.

Sobre las críticas de la oposición, Vidal mantuvo sus declaraciones de ayer y aseguró que “si un canal público no cubre a las principales autoridades del Estado, no sé de qué público me están hablando. Los ejemplos que yo puse ayer, como ejemplo, son que el canal público debe cubrir obviamente al Presidente de la República, al presidente de la Senado, al presidente de la Cámara, al contralor, al fiscal, a los presidentes de todos los partidos... eso es un canal público. Si alguien dice que no corresponde no sé en qué está pensando”.