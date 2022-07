Bachelet llega a Chile tras dichos en favor del Apruebo

Sin anuncios oficiales ni guiños sobre un eventual retorno, de acuerdo a fuentes del Partido Socialista, la expresidenta Michelle Bachelet arribará a Chile esta tarde, luego de mantener una serie de reuniones con altos funcionarios del Estado peruano durante el martes.

Según precisan las mismas fuentes, el motivo de la visita es por su “agenda personal”. No obstante, desde el PS reconocen en privado que quieren tenerla en su franja por el Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

En concreto, la exmandataria visitó Perú y sostuvo una cita con el canciller César Landa y con el ministro de Justicia peruano, Félix Chero, además de representantes de la sociedad civil, en el Palacio de Torre Tagle de la capital peruana. Los encuentros tuvieron como objetivo conocer la situación de las libertades fundamentales del país vecino.

Tras dejar Perú, la exjefa de Estado llegará esta tarde, tras viajar en un desde Lima con destino a Santiago.

Su visita se dio horas después de que haya reafirmado ante la prensa peruana su voto por la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, instancia en que se decidirá si se implementa o no la propuesta de nueva Constitución emitida por la Convención Constitucional.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, dijo Bachelet en un punto de prensa.

En esta instancia, Bachelet también recalcó que no aspira a retornar a La Moneda. “No tengo ninguna intención de volver a postular a ser Presidenta de la República”, aseguró.

Previamente, al expresidenta había descartado que pudiera participar en la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional del pasado 4 de julio por “motivos de agenda”, en consideración de que su período como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU terminará a fines de agosto.

Cabe destacar que Bachelet no está inscrita en su domicilio electoral habitual en Chile -en la comuna de La Reina-, sino que en Ginebra, Suiza. Por lo mismo, la militante socialista no votará en Chile como esperaban varios partidarios del Apruebo para el plebiscito de salida.