“No es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé”: Bachelet explicita que votará Apruebo en el plebiscito

La expresidenta Michelle Bachelet dejó en claro este miércoles su voto para el plebiscito de salida sobre la propuesta de nueva Constitución que hizo la Convención Constitucional.

Bachelet usó un verso de El breve espacio en que no estás, una canción popularizada por el cantautor cubano Pablo Milanés, para explicar su postura.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé', entonces yo sí estoy por el Apruebo”, dijo durante una conferencia de prensa en Lima Perú, país que visitó en virtud de su cargo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Además, recalcó que no aspira a retornar a La Moneda.

“No tengo ninguna intención de volver a postular a ser Presidenta de la República”, sostuvo.

El explícito apoyo de Bachelet a la propuesta para una nueva Carta Magna difiere de lo hecho por los otros exmandatarios de la antigua Concertación. Ricardo Lagos publicó una carta distanciándose del Apruebo con un llamado a continuar el debate constitucional tras el plebiscito y Eduardo Frei Ruiz-Tagle confirmó su opción por el Rechazo, entrando en pugna con la Democracia Cristiana y siendo denunciado al Tribunal Supremo de su partido.