“Por contravenir el voto político aprobado”: tribunal supremo DC declara admisible denuncia contra Frei, Rincón, Walker y Chahin

Admisible. Así fue declarada por el Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) la denuncia en contra del expresidente Eduardo Frei, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y el exconvencional, Fuad Chahin.

El miércoles 13 de julio, Roberto Alvarado y Guido Iturriaga -ambos militantes del partido- denunciaron ante la instancia a los cuatro personeros demócrata cristianos.

¿La razón? Reafirmar que votarían Rechazo en el plebiscito constitucional, contradiciendo lo acordado por la Junta Nacional de la colectividad en la que se adoptó -por mayoría- respaldar el Apruebo; y en la que se definió, además, libertad de conciencia y no de acción.

Los firmantes de la acusación apuntaron a que las acciones de Frei, Rincón, Walker y Chahin -quienes emitieron una carta respaldando su postura por el Rechazo días después del cónclave, junto a otras figuras históricas de la DC- correspondían a “acciones agravantes”, por lo que solicitaron la aplicación de las “máximas sanciones”, entre ellas la expulsión de la tienda.

En ese marco, esta semana el Tribunal Supremo de la DC declaró la admisibilidad de la denuncia en contra de los cuatro demócrata cristianos, “por contravenir el voto político aprobado”.

Así también, por transgredir lo acordado en la Junta Nacional, donde se definió “la postura partidaria frente al plebiscito del 4 de septiembre próximo, a favor del Apruebo”.

Ahora, los denunciados tendrán 10 días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar descargos y/o antecedentes, y medios probatorios que estimen convenientes.

“No me callarán aunque me expulsen”

La semana pasada, tras conocerse la denuncia en su contra, las reacciones de los acusados no tardaron en llegar. El primero en referirse públicamente fue el senador Walker.

“Qué honor compartir esta condición con el expresidente Frei. Con los expresidentes del partido y sobrevivientes del Grupo de los 13 no se atrevieron, ¡cobardes! No nos van a callar: compartiremos con el pueblo que nos eligió los fundamentos de nuestro voto en conciencia”, expresó el parlamentario en su cuenta personal de Twitter, aludiendo a la misiva firmada por Belisario Velasco, Baldemar Carrasco y Jorge Donoso, en la que anunciaron su postura por el Rechazo.

Minutos después, Rincón manifestó una idea similar a su par en el Senado: “No solo me honra que me pasen al Tribunal Supremo PDC junto al expresidente Frei y mi colega Matías Walker y Fuad Chahin. Sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es MALA para Chile, NO me callarán aunque me expulsen”.

Por su parte Chahin, el único candidato de la colectividad falangista electo para ser parte del proceso constituyente, apuntó a la mesa directiva del partido.

“Hoy me enteré de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el Rechazo. La denuncia es realizada por dos militantes estrechamente vinculados a dos integrantes de la Mesa Directiva. Qué feo que no actúen a rostro descubierto”, enfatizó el también otrora diputado.