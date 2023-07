Boric endurece el tono contra la UDI y Tohá llama al oficialismo a dejar “peleas chicas” internas

Pasar a la ofensiva en contra de la UDI y aprovechar el “autogol” que -a juicio del gobierno- se hizo el partido liderado por Javier Macaya al condicionar el diálogo previsional con el gobierno a la salida del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social). Esa fue la definición que tomó este lunes el Presidente Gabriel Boric y su comité político en la reunión que sostuvieron a las 8.30 en La Moneda.

El análisis interno entre los ministros y el Mandatario fue claro: no podían desperdiciar la oportunidad que, a su juicio, la propia UDI les había dado para sacarlos a ellos al pizarrón por reformas tan demandadas por la ciudadanía como la de pensiones y, al mismo tiempo, alejar de Palacio los coletazos del robo de 23 computadores al Ministerio de Desarrollo Social, hecho que terminó nuevamente salpicando a Jackson y poniendo en entredicho su continuidad en el gabinete.

Un elemento que, al parecer del Ejecutivo, favorecía la posición del gobierno se reveló el fin de semana y este lunes cobró más fuerza. RN, Evópoli e incluso republicanos se desmarcaron de la estrategia de la tienda de Suecia 286. Y si en los últimos días ministras como Camila Vallejo (Segegob) y Antonia Orellana (Mujer) habían emplazado a la UDI a pedir disculpas a Jackson por imputarle delitos sin tener prueba alguna y priorizar jugadas políticas por sobre las necesidades de la ciudadanía, este lunes fue el Presidente Boric el que tomó la palabra y marcó el tono.

Tras retornar de su gira por Europa este domingo, el Mandatario inició sus actividades normales, llegando a Palacio pasadas las 8.15 de este lunes. A las 12.00, en tanto, lideró una pauta en Quinta Normal, donde inauguró el segundo tramo del Parque Mapocho Río. Y fue en el marco de esa actividad que aprovechó de mandarle un mensaje a la UDI.

“Desde mi punto de vista, es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete’. Pero cómo se les ocurre, cómo se les ocurre. Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara?”, dijo el Presidente, aludiendo a ese partido.

Y agregó: “¿Qué es más importante? Les pregunto, lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuántas veces a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos... Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel, pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por todos los chilenos y chilenas”.

En una intervención en que subió varias veces el tono, el Jefe de Estado recalcó que “llevamos un año y cinco meses de gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, me lo decía recién una vecina: ‘no nos olvide, por favor’, ‘cumpla las promesas que hace’. Porque eso, efectivamente, marca la diferencia. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas. (...) Les aseguro que mi gobierno va a seguir buscando con el mayor sentido de urgencia hasta alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en dignidad para los pensionados, para la gente que se ha ‘sacado la cresta’ trabajando toda su vida y que hoy día recibe pensiones de miseria. ¿Cómo le vamos a dar la espalda a esa gente?”.

El mensaje del Mandatario no fue espontáneo. De hecho, antes de que interviniera sus equipos alertaron a la prensa de que el Presidente abordaría un tema contingente.

Un tono similar había utilizado la ministra Vallejo en su tradicional vocería de los lunes. “Las urgencias ciudadanas no pueden depender de un chantaje circunstancial en el marco de la pelea política pequeña”, dijo la secretaria de Estado. En el mismo sentido, el ministro Jackson intervino este lunes en el Congreso, pidiendo que se disculpen quienes lo han calumniado.

Tohá pide dejar la disputa interna

En ese contexto, es que la ministra Carolina Tohá (Interior) les pidió a los partidos oficialistas en el comité político ampliado que dejaran las disputas internas y el fuego amigo que ha marcado las relaciones entre las coaliciones de gobierno estas últimas semanas. Entre otros episodios, se encuentran las reiteradas salidas del senador Fidel Espinoza (PS) pidiendo la renuncia de Jackson, además del enfrentamiento entre la timonel PS, Paulina Vodanovic, y la diputada Maite Orsini (RD), quienes se enfrascaron justamente por las declaraciones del senador por Los Lagos.

El llamado de la jefa del gabinete -según presentes- apuntó sobre todo a un escenario en que la derecha se encuentra dividida ante cómo enfrentar su rol opositor en relación a las reformas y, asimismo, a la investigación por presunta corrupción que indaga el Ministerio Público por convenios entre distintas reparticiones y fundaciones sin fines de lucro.

En ese sentido, la reflexión del comité político apuntó a relevar los temas que le importan a la ciudadanía y evitar la pelea pequeña entre políticos. Según presentes, fue el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien puso como ejemplo el discurso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien en su última campaña relevó temas de sentido común. Esto, aun considerando que ayer el PSOE logró menos escaños que el PP y dejó a España en un escenario incierto para la conformación del gobierno.

En ese marco, Vodanovic retrucó con algo que generó risas entre los presentes. “Si vamos a hablar de los temas importantes, que lo hagamos todos”, dijo, agregando que no aportaba que una ministra dijera que el desconocimiento sobre el clítoris entre la población masculina era un tema de salud pública, aludiendo implícitamente a Orellana.

Comentarios más o menos, en el comité político se acordó que la próxima semana el gobierno debiese convocar un nuevo cónclave de coordinación en Cerro Castillo para abordar el destino de las reformas y otros temas. Esto, adicional al encuentro que preparan por su parte las colectividades y que será después de la quincena de agosto.

“No corresponde a la seriedad con que hay que actuar en política, sobre todo cuando la consecuencia de retirarse del diálogo la pagan los más vulnerables, que necesitan que se mejoren las pensiones (...). Se retiran por opción, vinculándolo con una gestión de un ministro que no tiene que ver con el tema en cuestión. Parece una presión de co-gobierno que no corresponde, porque solo el Presidente de la República tiene competencia para definir quiénes son los ministros y ministras (...). Están chantajeando, pero el prisionero de este chantaje es el sector más vulnerable de la población. Es bastante despreciable como método de hacer política”, dijo tras el comité el representante del PC, Lautaro Carmona.

En la misma línea, Diego Ibáñez afirmó que “la UDI hizo una acusación calumniosa, a mi juicio, miserable. Si tienen ellos antecedentes de que el ministro cometió un delito, yo les exijo que lo presenten al Ministerio Público, les exijo que se querellen, que hagan una acusación constitucional si es que lo consideran necesario, pero andar acusando de forma calumniosa, mentirosa al voleo, son justamente esos aspectos los que hacen que se rompa la política, que la ciudadanía desconfíe profundamente de los partidos y ello no le hace un favor a nadie”.