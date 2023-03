Boric insiste en avanzar en la reforma tributaria y aborda desafíos futuros: “Acá no hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos”

Durante la mañana de este sábado, el Presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda un consejo de gabinete con su nuevo equipo de ministros y en el marco de la conmemoración de su primer año de gobierno.

Fue en ese contexto que el Mandatario, junto a sus secretarios de Estado decidieron salir de Palacio para saludar a un grupo de adherentes que llegó al lugar para, mediante consignas y gritos, brindarle su apoyo a la actual administración.

Es así como Boric se tomó el tiempo de saludar y fotografiarse con la mayoría de las personas que se lo pidieron, y una vez terminó, habló brevemente con la prensa sobre algunas temáticas que marcarán su segundo año de gestión.

“Estamos contentos, estamos motivados, sabemos los tremendos desafíos, pero hay que trabajar mucho. Acá no hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos”, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

Agregó que “tenemos muchos trabajo por delante, muchos desafíos, mejorar la educación, la salud pública, la reconstrucción en los incendios, la seguridad, vamos a seguir mejorando la economía. Y para eso necesitamos distribuir de mejor manera los recursos en nuestro país”.

Es así como el Mandatario insistió en avanzar en la reforma tributaria, la cual fue rechazada en general por la Cámara de Diputados el pasado miércoles, brindándole una dura derrota al gobierno. “Necesitamos una reforma tributaria, estamos disponibles a conversar, extendemos las manos, pero necesitamos mayor disposición y que la gente entienda que para financiar recursos sociales se requiere distribuir de mejor manera los recursos y en eso estamos”, dijo Boric.

“Lo primero es financiar la reforma de pensiones, sin reforma tributaria es muy difícil financiar la reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, hay gente que ha trabajo toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir. No podemos seguir haciéndolos esperar”, cerró el Presidente antes de reingresar a La Moneda.

Por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la misma línea indicó, respecto al rechazo de la reforma tributaria, que “hay que recordar que tenemos otros proyectos, aparte del que se votó esta semana, que están en tramitación. El royalty minero está para discutirse en el Senado, y hay otros dos proyectos que están para prepararse a fin de mes, que son los de rentas regionales y de impuestos verdes”.

“Aparte de eso, tenemos para el proyecto de rentas, que se votó esta semana, vamos a iniciar una ronda de conversaciones con actores económicos, sociales, políticos para ver qué ajustes son necesarios para poder seguir adelante con ese proyecto”, cerró.