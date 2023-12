Carta de expresidenta Bachelet y exministras advierte un “retroceso” en aborto tres causales en la propuesta constitucional

A 12 días del plebiscito, un grupo de 63 mujeres suscribió a una declaración en donde se manifestaron ‘En contra’ de la propuesta constitucional. Esto, por el “retroceso” que, a su juicio, podría representar para el aborto en tres causales.

La lista de firmantes está encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet. También adhirieron las extitulares de Salud Soledad Barría, Helia Molina y María Begoña Yarza; las exministras Claudia Pascual (Mujer), Alejandra Krauss (Trabajo) y Sonia Tschorne (Vivienda y de Bienes Nacionales), entre otras académicas, alcaldesas, diputadas, dirigentas estudiantes y concejales.

“No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta ‘que se jodan’. Se opusieron a la píldora del día después, se opusieron al divorcio, la educación sexual, las campañas de prevención del VIH y hoy por medio de esta propuesta constitucional le darán el portazo final a una de las mayores victorias de las mujeres: las tres causales”, parte señalando el escrito.

La carta se centra en el “riesgo” que significaría la propuesta constitucional para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que rige hace ya seis años en el país. Lo mismo había planteado la exmandataria el martes pasado en una actividad en la Universidad de Chile: “La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado de parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”.

En ese sentido, el grupo de más de 60 mujeres detalló que “hasta la fecha son 4.272 mujeres las que han interrumpido sus embarazos dentro de las 3 causales: 1.296 mujeres accedieron por riesgo de vida, 2.080 por inviabilidad fetal y 896 por violación”. En la causal de violación, especificaron, “son las niñas de 13 años las que concentran el mayor número de casos de interrupción del embarazo”.

Con esos datos, las firmantes apuntaron a la polémica frase ‘que se jodan’ de la franja del ‘A favor’: “La respuesta despectiva de ‘que se jodan’ no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas”.

“En lugar de avanzar, esta propuesta busca retroceder en uno de los logros más significativos del movimiento de mujeres, obtenido con el esfuerzo y las lágrimas de miles en nuestra nación. No podemos y no aceptaremos este retroceso”, aseveraron.

En la declaración contradicen lo dicho por personeros del ‘A favor’ respecto a que el texto del Consejo no pondría en riesgo esta ley. “El año 2007, reclamaron ante el Tribunal Constitucional (TC) que la píldora del día después no podía entregarse porque el ser en gestación tiene el estatus de persona y ganaron ese argumento. El año 2017 reclamaron ante el TC que las 3 causales eran inconstitucionales porque el ser en gestación tenía el estatus de persona. En esa oportunidad, su argumento no prosperó”, ejemplificaron.

“Ellos saben que si se establece a nivel constitucional el indiscutible estatus de persona del ser en gestación, van a ir nuevamente al TC para decir que la norma constitucional cambió y que, por eso, las tres causales son incompatibles con la nueva Constitución”, acusaron, además de agregar que “ya nos quitaron el aborto terapéutico en el pasado, no dejemos que nos vuelvan a quitar el aborto legal”.

La misiva cierra señalado que “por nuestras niñas, jóvenes, abuelas y madres, votaremos en contra de cualquier propuesta que busque socavar los derechos conquistados con tanto esfuerzo”.