Caso Audio: jefe de bancada UDI sale en defensa de Chadwick tras el llamado a la CMF revelado a la Fiscalía

"Hasta el momento Andrés Chadwick no ha sido imputado de ningún delito y no ha sido formalizado, es decir, tampoco se le ha informado que se le esté investigando de algún delito en particular", dijo el diputado Gustavo Benavente.