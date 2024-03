Cubillos rechaza acusación de “deslealtad” de alcaldesa Peñaloza por disputa en Las Condes: “Es la gente la que decide”

La exministra de Educación Marcela Cubillos (ind.-ex UDI), quien busca postular al sillón municipal de Las Condes en los comicios de octubre próximo, salió esta tarde a responder a la actual alcaldesa de esa comuna, la gremialista Daniela Peñaloza, quien calificó como una “deslealtad” la irrupción de Cubillos en la competencia por el municipio del sector oriente de Santiago.

Esto, luego de que Cubillos comenzara una recolección de firmas para patrocinar su candidatura a tal alcaldía, pese a que Peñaloza ya había señalado que iría por la reelección.

Así, en declaraciones a radio Pauta, Peñaloza afirmó que “si candidatos independientes en todas las comunas que tenemos que ir a recuperar -que son más de 200 a lo largo de todo Chile-, decidieran ir por fuera, el fracaso electoral sería tremendo y eso a mí me parece una deslealtad, no pensar en un proyecto político colectivo”.

Tras esto, Marcela Cubillos arremetió contra los dichos de la actual jefa comunal: “Las directivas de los partidos no son dueñas de las municipalidades. La lealtad es a los principios, el primero de los cuales es que la gente es la que decide. Esta pelea artificial sin ningún contenido no me puede resultar más lejana”, afirmó quien fuera titular de Medio Ambiente y Educación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El llamado de Macaya

Los dichos de Cubillos se dan también luego de que el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, afirmara este martes que, como partido, esperan conversar con la exmilitante UDI para que, en pos de la “unidad de propósito de la oposición”, opte por asumir una candidatura municipal en alguna comuna que no sea Las Condes.

“En la municipalidad de Las Condes hay una alcaldesa que está haciendo bien su trabajo, que ha dicho que quiere ir a la reelección y por lo tanto, no se ha generado ese supuesto mensaje unitario (...) la manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición al final lo que hace es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición”, afirmó Macaya en declaraciones a radio ADN.

“Esa unidad no se ha generado todavía y nosotros esperamos poder conversar con ella para que no solamente pueda pensar en un desafío en una comuna del sector oriente, sino que también lo pueda asumir como la posibilidad de un desafío en otro lugar”, agregó.