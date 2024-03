“Una deslealtad”: La crítica de Daniela Peñaloza tras irrupción de Marcela Cubillos en competencia por Las Condes

La batalla por la alcaldía de Las Condes ya está instalada. Ayer lunes la exministra de Educación, Marcela Cubillos (Ind.- exUDI), comenzó la recolección de firmas para patrocinar su candidatura independiente a la alcaldía de la comuna. Todo ello, cuando el municipio está actualmente bajo el mando de Daniela Peñaloza, militante del gremialismo, y quien, por lo demás, anunció que irá por la reelección.

Desde que Cubillos sinceró la semana pasada a La Tercera sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Las Condes, dejó en claro que su decisión se basa -desde su punto de vista-, en buscar “una solución a un conflicto”, ya que Peñaloza -a quien no mencionó directamente-, en sus palabras, no genera “consenso”. En ese sentido, señaló en Radio Duna que “lo que he hecho, por las reacciones que he tenido de los partidos e independientes, es avanzar en esta construcción de unidad”.

Ante esa situación, la jefa comunal fue consultada en radio Pauta sobre: “¿Qué unidad puede haber si una candidata del mismo sector irrumpe en la competencia?”.

Daniela Peñaloza. Foto: Andrés Pérez.

Al respecto, dijo que para ella “es importante mantener la bandera de la unidad. El hecho que los partidos quieran competir (…) es muy válido, en las comunas que deseen, es parte de la negociación que se está dando dentro del conglomerado”.

Sin embargo, simuló una situación y se preguntó qué pasaría “si candidatos independientes en todas las comunas que tenemos que ir a recuperar que son más de 200 a lo largo de todo Chile, decidieran ir por fuera, el fracaso electoral sería tremendo y eso a mí me parece una deslealtad, no pensar en un proyecto político colectivo”.

Junto con ello, agregó le parece desleal “no pensar en maximizar los resultados electorales municipales para poder ganar las parlamentarias y recuperar Chile con las presidenciales”.

Marcela Cubillos. Foto: La Tercera.

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la disputa que existe por el sillón municipal de Las Condes de cara a los comicios del 27 de octubre. En ese sentido, criticó a Cubillos, a propósito de la recolección de firmas para su candidatura.

“Si tuviésemos en la oposición, esta actitud de ir a juntar firma en todos los alcaldes de Chile, que quizás tienen la legítima aspiración, tendríamos a la oposición súper dividida”, señaló en radio ADN.

Además, defendió la gestión de Peñaloza en Las Condes. “En la municipalidad de Las Condes hay una alcaldesa que está haciendo bien su trabajo, que ha dicho que quiere ir a la reelección y por lo tanto, no se ha generado ese supuesto mensaje unitario (…) la manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición al final lo que hace es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición”, sentenció Macaya.

“Esa unidad no se ha generado todavía y nosotros esperamos poder conversar con ella (Cubillos) para que no solamente pueda pensar en un desafío en una comuna del sector oriente, sino que también lo pueda asumir como la posibilidad de un desafío en otro lugar”, cerró el timonel UDI.