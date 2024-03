Marcela Cubillos formaliza su aspiración a la alcaldía de Las Condes y comenzará la búsqueda de patrocinios en el Servel

Faltan poco más de siete meses para que se lleven a cabo las elecciones municipales y de gobernadores. En ese contexto, la exministra de Educación Marcela Cubillos (Ind-ex UDI) sinceró la semana pasada a La Tercera sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Las Condes, aun cuando la actual jefa comunal Daniela Peñaloza (UDI) anunció que quiere ir por la reelección.

En ese marco, este lunes, en conversación con radio Duna, la exdiputada por la UDI señaló que, si bien las “candidaturas se inscriben en bastante tiempo más”, ella ya empezará “a formalizarlo esta semana en el Servel (Servicio Electoral), porque se pueden empezar a conseguir los patrocinios ciudadanos”.

“Además, desde una candidatura independiente es la mejor manera de conseguir los apoyos transversales y, por otra parte, creo que es sano para una gestión municipal que se llegue también con mayor independencia”, señaló.

Las próximas elecciones se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2024 y el plazo de declaración de candidaturas vence el día 29 de julio. En esa línea, el Servel puso a disposición el Sistema de Patrocinios Web para Candidaturas Independientes, al que se puede acceder desde el sitio web www.servel.cl. Según se indica en la plataforma, a través de la Clave Única, los ciudadanos que no militen en ningún partido y que cuenten con derecho a sufragio, podrán patrocinar una candidatura independiente que esté habilitada en la plataforma de candidaturas.

Marcela Cubillos. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

La aspiración por ocupar el sillón presidencial en un sector que actualmente está siendo ocupado por una figura política perteneciente a la UDI, ha generado una ola de interrogantes hacia Cubillos. En ese sentido, en el mismo espacio radial, la exministra recalcó que “hay veces que los esfuerzos tienen que ponerse para sacar a la izquierda o ganarle a la izquierda los municipios, y en otras los esfuerzos tienen que ponerse para evitar una división de la derecha que no tenga ningún sentido”.

La exsecretaria de Estado reconoce que hay “instalado un conflicto en Las Condes, en que la reelección de una alcaldesa no genera ese consenso y ese apoyo transversal”.

A su vez, admite que ella “sí puede generar (consenso) y evitar que los esfuerzos se concentren en una pelea que no tiene sentido”. En ese sentido dijo sentir que cumple “un rol muy importante en Las Condes”. Además, Cubillos, aseguró que su eventual candidatura “es una solución a un conflicto”.

“Yo veo que se instala, que no hay consenso en una candidatura y uno dice ‘bueno, en vez de seguir echándose declaraciones cruzadas como para abrir esta guerra que no le hace sentido a nadie, lo lógico, estoy ofreciendo una candidatura que ya saben que genera consenso transversal’. De hecho, en general, he recibido muchísimo apoyo tanto del mundo de los partidos como del mundo de los independientes”, aseguró.