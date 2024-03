Daniela Peñaloza vs Marcela Cubillos: la contienda electoral de la derecha que asoma en Las Condes

Poco más de siete meses faltan para las elecciones municipales y de gobernadores. Pero las gestiones en el espectro político para levantar sus respectivas candidaturas están en pleno desarrollo. Así lo ha demostrado la denominada “batalla por Santiago” -entre el precandidato socialista Ismael Calderón y la actual jefa comunal, Irací Hassler (PC) - que mantiene en suspenso a quien apoyará el oficialismo. Un panorama similar comienza a divisarse en la derecha, luego de que la exministra de Educación, Marcela Cubillos (Ind-ex UDI) sincerara sus aspiraciones para competir por el sillón alcaldicio de Las Condes, aun cuando la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) anunció que quiere ir por la reelección.

El anuncio de Cubillos fue tomado con cautela por el timonel de la UDI, Javier Macaya. En un punto de prensa, el senador afirmó que valora “que muchas personas pongan a disposición sus liderazgos para un momento desafiante para Chile, que es tratar de generar la mayor unidad, la mayor fuerza en la oposición para recuperar los municipios”, pero advirtió que “hay que conversar con esos liderazgos, y con ella (Cubillos) también, sobre dónde pueden aportar más”, deslizando que podría ir a disputar otra comuna.

Desde el Partido Republicano -cuyo presidente, Arturo Squella, ya confirmó que lanzarán una candidatura separados de Chile Vamos en Las Condes- algunos parlamentarios como Cristian Araya y Gonzalo de la Carrera valoraron que Cubillos quiera disputar el municipio.

Este domingo, la exministra de Educación reafirmó que competirá en los comicios de octubre. En entrevista con El Mercurio, la otrora diputada sostuvo que su candidatura “es una propuesta viable y que cuenta con gran respaldo. Nuestros electores no quieren ser arrastrados a divisiones sin sentido. La reacción de las personas ha sido muy buena, tanto desde la UDI, como desde otros partidos de Chile Vamos, del mundo republicano e independientes. Esa respuesta ha terminado por decidirme. Voy a trabajar para juntar las firmas e inscribir mi candidatura por Las Condes”.

Asimismo, aseguró que esta semana “quedó en evidencia que se puede producir en Las Condes una división que a la derecha no le conviene y que puede, si se produce, extrapolar a otras comunas, y el día de mañana a las parlamentarias o a la presidencial, y eso hace daño”.

Adicionalmente, abordó las dudas que surgieron en Chile Vamos de por qué no compitió en otras comunas en las que pudiera competir con la izquierda: “Hay razones por las cuales uno aspira a postular en un lugar determinado. En mi caso, la decisión está unida por completo al propósito de ofrecer a nuestros electores un proyecto de unidad donde surgió división. Y yo puedo ser una alternativa de consenso que logre apoyos transversales”.

Marcela Cubillos.

La actual jefa comunal, en tanto, cuenta con el apoyo del gremialismo. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann aseveró hoy en conversación con The Clinic que Peñaloza “está 100% respaldada”.

“Ella tiene una gran gestión en su comuna. Ha tenido un rol importante, sobre todo en temas de seguridad y de políticas sociales en Las Condes. Tiene un gran arraigo también en los barrios. Una mujer muy cercana. Obviamente que cuenta con el respaldo de su partido. Pero también, con la misma sinceridad, tanto ella como todos los alcaldes de la UDI están siempre en evaluación, no solo en por parte de su partido, sino que de ellos mismos. Saben que tienen que hacerse la pregunta al final de su periodo. Estoy segura que la alcaldesa quiere ir a su reelección, pero finalmente es una decisión de ella”, dijo Hoffmann.

Aun con el respaldo del gremialismo, el apoyo de los demás partidos que integran Chile Vamos -RN y Evópoli- hacia la candidatura de Peñaloza aún no ha sido zanjado. Consultada por El Mercurio sobre este tema, la jefa comunal de Las Condes respondió que “yo hoy soy la alcaldesa de Chile Vamos. He tenido el apoyo transversal de todos ellos durante toda la gestión. Republicanos está en su derecho de tener un interés genuino de llevar candidato a alcalde y competir. Pero hoy la oposición completa tenemos un deber que es mucho mayor. Yo no me aferro a los cargos. Y tampoco creo en las aventuras personales que están fuera de la institucionalidad de los partidos que hoy forman la oposición, en el amplio abanico de ellos”.

En ese sentido, Peñaloza manifestó que “soy parte de un proyecto político, de un proyecto que es colectivo. Y la verdad es que si Evelyn Matthei me lo pide, estoy dispuesta a asumir otro desafío. Creo que tenemos que ser bastante generosos y orientar todos nuestros esfuerzos para su triunfo presidencial. Tenemos que recuperar Chile”.

Sobre la candidatura de Cubillos, la alcaldesa se mostró alineada con su partido: “Liderazgos potentes como el de ella, con una trayectoria, con un capital político, hoy tienen que estar al servicio para recuperar las comunas donde la izquierda arrasó en las últimas municipales”.