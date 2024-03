Boric por debate sobre millonaria dieta para exmandatarios: “Los expresidentes en general son instituciones que vale la pena cuidar”

Cerca de $7 millones perciben los expresidentes de la República por concepto de dieta vitalicia. A ese monto se suman otros $8 millones para gastos operacionales y de traslación. En total, cerca $16 millones.

La millonaria cifra, alejada de los sueldos y de las pensiones en nuestro país, ha despertado un debate parlamentario. Es así como el diputado independiente, Carlos Bianchi, presentó una moción parlamentaria que busca reformar este beneficio. De acuerdo a ese proyecto, los exjefes de Estado podrían recibir ese dinero después de los 65 años y no apenas terminen su mandato.

Dicha moción afectaría al Presidente Gabriel Boric, quien tendría esta “jubilación” a los 40 años.

En entrevista con radio ADN, Boric se refirió a este debate. “No me refiero a la situación personal porque no es algo en que yo esté pensado ni se trata de defender yo respecto a mi persona . Creo que los expresidentes en general son instituciones que vale la pena cuidar y a mí me parece razonable que los expresidentes, independiente del caso de mi persona que no voy a entrar en defensas de privilegios en ningún caso, tienen que tener un resguardo para poder seguir cumpliendo la función que históricamente han cumplido, que es aportar al debate nacional sin estar vinculados a un interés privado particular”.

Asimismo, agregó: “Creo que ese es el sentido de fondo de aquello que no implica en términos presupuestarios del Estado, no es significativo. Pero entiendo que se genere un debate y me parece bien que se dé y que se resuelva en la Cámara”.

“Yo no voy a entrar a defender mi situación personal”, finalizó.