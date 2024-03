Marcela Cubillos entra al ruedo: “Estoy evaluando seriamente ir como candidata independiente en Las Condes”

Ayer tomó su teléfono y se contactó con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI). La exministra Marcela Cubillos se comunicó con ella para transparentarle una idea que viene rondando hace tiempo en su cabeza y que varios dirigentes le han pedido en privado, pero también en público: que evalúe ser la candidata del sector en Las Condes en las elecciones municipales de este año.

“Le dije (a Peñaloza) que estaba evaluando la posibilidad de ir como candidata independiente con patrocinio ciudadano en Las Condes”, indicó a La Tercera la exsecretaria de Estado, quien se encuentra en España y regresa a finales de este mes a Chile.

Hace meses que su nombre viene rondando, pero esta semana aumentó la presión luego de las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien -en entrevista con El Mercurio- indicó que “estamos preparándonos para competir en todos los lugares en donde sea necesario contar con una alternativa republicana. Todo indica que Las Condes es uno de los casos que vamos a competir”.

Sus dichos desataron la furia de la UDI, al punto que la secretaria general gremialista, María José Hoffman, calificó de “guerra civil” el hecho, mientras que el presidente del partido, el senador Javier Macaya, afirmó que sería un error dividirse dentro de la derecha.

“La izquierda ya ha tomado una definición que es ir desde el Partido Demócrata Cristiano al Partido Comunista. Ante esa unidad en el oficialismo sería una irresponsabilidad que la actual oposición aboque sus esfuerzos a la competencia, y particularmente en el sector oriente de Santiago sería un error”, manifestó Macaya.

En este escenario, Cubillos indicó a este medio que “estoy evaluando seriamente la posibilidad de ir como candidata independiente en la comuna de Las Condes. Siempre he trabajado por la unidad de la derecha. Y en estos días se ha instalado una competencia y un germen de división que no hace bien”.

En ese sentido, profundizó que, si decide disputar la zona, lo hará como independiente. “No milito en ningún partido. Entonces para buscar apoyos transversales, que creo que es lo que se necesita, preferiría inscribir una candidatura con firmas ciudadanas. De alguna manera representar el espectro más amplio posible. Esa es la manera de generar un espacio en que puedan entrar todos. Hacer realidad, quizás por primera vez en esta comuna, ese llamado amplio que también tenía el propio Presidente Piñera. Pero hacerlo desde la gente. Yo soy independiente, y creo que la mejor forma de buscar y construir ese apoyo transversal es hacerlo con firmas ciudadanas”.

¿De qué depende el sí definitivo?

Primero es evaluar que efectivamente se pueda construir un proyecto colectivo patrocinado por vecinos, unitario, que facilite ese apoyo transversal. Y bueno, obviamente, hay consideraciones personales que también tengo que dimensionar.

¿Pero esto, en vez de generar unidad, podría agitar más las aguas en la UDI, ya que ellos quieren mantener el cupo?

Sí, pero el tema es que hoy se ha instalado una competencia que es dañina para nuestro sector político. Por eso, hay que hacer el esfuerzo por darle una alternativa de consenso y de unidad. Todos los partidos tienen que entender que las comunas son de los vecinos.

¿Usted cree que Peñaloza no debería ir la reelección dado los cuestionamientos que enfrenta por las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público?

Yo creo que aquí el tema es otro. Aquí se ha instalado, con las declaraciones del Partido Republicano, de la UDI y de otros, un germen de división y competencia que es dañino para nuestro sector y, por lo tanto, a los vecinos de Las Condes hay que ofrecerles y hacer todos los esfuerzos para una alternativa unitaria.

Peñaloza se abrió a las primarias, ¿está disponible a eso?

Yo soy independiente, no milito en partidos y para buscar apoyos transversales inscribiría una candidatura con firmas ciudadanas, para representar un espectro lo más amplio posible, no como un rechazo a los partidos, sino que para generar un espacio que puedan entrar todos. Es fundamental para ganar la presidencial, ganar la municipal y, sobre todo, también construir unidad en el proceso. Yo he trabajado por la unidad amplia. Fui candidata y representé a este distrito en la Convención con apoyo de republicanos y Chile Vamos. Dentro de la Convención trabajé en unidad con Chile Vamos y republicanos.

Experiencia pasada

En la derecha transmiten que Cubillos hace tiempo está meditando la idea y preparando el camino para Las Condes. Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, no fue al azar que ayer en La Segunda el exministro Claudio Alvarado, cercano a la exsecretaria de Estado, la posicionara como una buena carta para el municipio.

Lo cierto es que su nombre le gusta a varios en el sector. Además, se suma que Peñaloza no ha sido clara en sus intenciones de ir a la reelección, aunque este miércoles se abrió a la opción de competir en primarias para elegir al candidato de la comuna. “No le tengo miedo a la competencia. Porque estoy segura de la buena gestión que hemos hecho en materia de seguridad, en el trabajo que hemos hecho en terreno”, dijo en radio Agricultura.

De todas formas, la UDI tampoco ha confirmado su repostulación. Macaya, de hecho, ha reforzado la idea de que primero debe resolver la situación de la comuna.

El diseño del gremialismo, en todo caso, es cuestionado en privado por algunos en el sector, ya que dicen que están intentando dilatar una decisión para cuidar el cupo y hacer lo mismo que en 2016. En esa ocasión, Francisco de la Maza determinó no ir a la reelección y a última hora subieron a Joaquín Lavín como candidato, lo que desató la molestia de RN, ya que no les dieron margen de realizar primarias o de buscar una alternativa para la zona.

Un nombre que respaldan los republicanos

En la derecha dicen que la ventaja de Cubillos es que es un nombre que le gusta al Partido Republicano. Aunque la exministra asegura que no ha hablado con ellos, en esa colectividad transmiten que sí han existido diálogos con Squella.

En esa tienda transmiten que si Cubillos decide competir, ellos la respaldarán.

Un escenario que no es menor, ya que en 2021 los republicanos desafiaron a Chile Vamos en esa comuna. En esa ocasión, el partido fundado por José Antonio Kast se enfrentó a la UDI. Su carta fue Gonzalo de la Carrera, quien compitió con Peñaloza y, en una dura campaña, le enrrostró el uso de horas extras dentro de ese municipio.

Otro nombre que se ha barajado en Las Condes es el del exdiputado y expresidente de la UDI, Ernesto Silva. Sin embargo, según fuentes del sector, él ha dicho que no está disponible.

En el Partido Republicano, por otro lado, en caso de no competir Cubillos otra alternativa que analizan es la de la concejala Catalina Ugarte, quien fue electa para dicho cargo en 2021.