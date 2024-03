Macaya critica a Cubillos por juntar firmas para su candidatura en Las Condes: dice que daña “la unidad de propósito de la oposición”

Este martes, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la disputa que existe por el sillón municipal de Las Condes de cara a los comicios de octubre. En ese sentido, criticó a Marcela Cubillos (Ind.- exUDI), quien ya comenzó la recolección de firmas para patrocinar su candidatura a la alcaldía de la comuna que hoy está en manos de la tienda gremialista.

En conversación con Radio ADN, Macaya fue consultado por los comicios de octubre próximo y la batalla que hay por Las Condes. Dado que Marcela Cubillos (Ind-ex UDI), exministra de Medio Ambiente y Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera, inició la tarde de este lunes la recolección de firmas para patrocinar su candidatura a la alcaldía de Las Condes, pese a que la actual jefa comunal Daniela Peñaloza (UDI) ya había señalado que irá por la reelección.

Es más, este lunes, la también exconvencional aseguró que su eventual postulación, desde su punto de vista, “es una solución a un conflicto” ya que la alcaldesa de la comuna -Daniela Peñaloza- a quien no mencionó directamente, no genera “consenso”. En ese sentido, señaló en Radio Duna que “lo que he hecho, por las reacciones que he tenido de los partidos e independientes, es avanzar en esta construcción de unidad”.

Bajo ese contexto, el senador Macaya señaló: “cuando éramos oposición solamente dos partidos, Renovación Nacional y la UDI, las negociaciones municipales muy difíciles, y terminaban en peleas duras entre la UDI y Renovación Nacional. Ahora la oposición es mucho más amplia, no solamente tenemos a Evópoli en la coalición, tenemos a los republicanos, al Partido de la Gente, a Amarillos, a Demócratas. Tenemos un universo de partidos y una diversidad, que no es fácil, hace más difícil la gobernabilidad”.

En ese sentido, agregó que “si tuviésemos en la oposición, esta actitud de ir a juntar firma en todos los alcaldes de Chile, que quizás tienen la legítima aspiración, tendríamos a la oposición súper dividida. Yo creo que desde la perspectiva del resultado final sería súper complejo para lo que importa en la municipal, que es el preámbulo de la presidencial”.

Bajo esa línea, apuntó a Cubillos. “Acá ella llega con una solución para plantear unidad en el sector, yo todavía no veo que esa unidad se genere. Yo estoy mirando que todavía hay discusión, me gustaría que pudiéramos ser capaces de solucionarlo a la brevedad”.

“En la municipalidad de Las Condes hay una alcaldesa que está haciendo bien su trabajo, que ha dicho que quiere ir a la reelección y por lo tanto, no se ha generado ese supuesto mensaje unitario (...) la manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición al final lo que hace es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición”, sentenció Macaya.

“Esa unidad no se ha generado todavía y nosotros esperamos poder conversar con ella para que no solamente pueda pensar en un desafío en una comuna del sector oriente, sino que también lo pueda asumir como la posibilidad de un desafío en otro lugar”, cerró el timonel UDI.