Desde “dejó en claro la derrota cultural de la izquierda radical” hasta “fue un show mediático”: las reacciones tras la interpelación a la ministra Tohá

La tarde de este martes, en una sesión especial de la Cámara de Diputados, se realizó la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a cargo del diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, donde la jefa de gabinete respondíó, por cerca de tres horas, los cuestionamientos que se le plantearon en relación a la crisis de seguridad y a su trabajo en la cartera en cerca de ocho meses al mando.

La cita, que estuvo marcada por emplazamientos e incluso barras desde los distintos sectores del Congreso, generó diversas reacciones desde el oficialismo y la oposición.

Tras concluir la sesión, el diputado socialista, Marcos Ilabaca calificó la interpelación a la ministra Tohá como “una gran pérdida de tiempo”.

“Yo siempre he tenido confianza en los procesos de interpelación, cuando se desarrollan diálogos de alto nivel con una conversación seria, pero hoy la interpelación se basó en mentiras, en falsedades, y nos hizo perder un tiempo valioso, de trabajo en comisiones, donde podíamos estar abordando temas trascendentales”, sostuvo el legislador PS. “También hizo perder el tiempo de la ministra de Estado, haciéndola salir del trabajo que cotidianamente debe desarrollar”, agregó.

En este sentido, calificó la interpelación como un “show mediático” de la oposición.

“Creo que el diputado Longton hoy día ha dejado una vara muy baja respecto de los procesos de investigación. Creo que hoy se asumió una actitud partisana, una actitud panfletera y un puro show mediático que solamente da cuenta de un reality show. Yo espero que la seguridad pública no sea tratada de esta manera”, destacó.

A continuación, el propio diputado Andrés Longton afirmó que las respuestas entregadas en la jornada por ministra Tohá no se condicen con la sensación de inseguridad que impera en la ciudadanía.

“La verdad es que la sensación con que uno queda (tras escuchar a la secretaria de Estado) es que está todo bien, de que no están matando, no están secuestrando, que el sicariato no está impactando en nuestro país, que la migración está controlada”, indicó el parlamentario RN.

En este sentido, destacó que “en nuestro país hay una crisis de seguridad que no tiene precedentes. Entonces la verdad es que cuando uno escucha a la ministra y sale a la calle, la sensación es completamente distinta, si la gente está atemorizada, y no es necesariamente de ser víctima de un delito, también hay temor de una agenda de seguridad que no solamente es precaria, sino que ha sido muy mezquina desde el primer día de gobierno”.

Al respecto, destacó que es necesaria la construcción de confianzas con una posición “firme y clara” del Ejecutivo en materia de seguridad.

“Las confianzas tienen que construirse desde el momento en que este gobierno de señales contundentes, no solamente con más recursos, sino que con señales políticas claras y esas señales políticas hoy están coartadas porque hay un sector de la izquierda, encabezado por el Partido Comunista que es el Frente Amplio, que constantemente le pone trabas a este gobierno para poder avanzar de manera clara, firme, en materia de seguridad”.

Consultado si la interpelación de esta jornada podría ser la antesala a una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Longton destacó que “son herramientas completamente distintas, la acusación constitucional es cuando se ha infringido la constitución y las leyes, nosotros podemos tener profundas diferencias, y vamos a ser firmes para hacerlas ver como lo hicimos hoy, pero otra cosa es acusar al ministro de Estado porque no se hace responsable de manera contundente de la agenda de seguridad en nuestro país”.

Agregó que la instacia de este martes “era para que la ministra diera respuestas claras de qué va a hacer ahora, en el mediano y largo plazo, y que abandone todos esos sesgos que han acompañado a una agenda que, nosotros creemos, es más de impunidad que de seguridad”, sostuvo.

A su turno, el diputado PDG Gaspar Rivas, recordó que tanto el oficialismo como la oposición han tenido los mismos problemas al tratar de hacer frente al problema de la delincuencia.

“Hoy hemos asistido a un espectáculo bastante curioso, bastante sui generis, en la Cámara de Diputados: contestaba un gobierno que está absolutamente superado por la delincuencia, las preguntas de un parlamentario de un sector político que, cuando fue gobierno, fue también absolutamente superado por la delincuencia. Ninguno de los dos sectores (…) tenía la moral, la altura política como para haber dado lecciones de lo que se estaba haciendo”, sostuvo.

En este sentido, destacó que, a su juicio, la única manera de hacer frente a la delincuencia vinculada al narcotráfico es adoptar medidas extremas como lo realizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras esto, el diputado RN Diego Schalper destacó que la interpelación a la ministra “dejó en claro la derrora cultural de la izquierda radical”, ya que, a su juicio, la ministra Tohá y el gobierno de Gabriel Boric han debido adoptar medidas de centroderecha para hacer frente al problema de seguridad.

“Cuando tomamos la decisión de interpelar a la ministra Tohá lo hicimos, principalmente, porque necesitábamos definiciones, (saber) si las orientaciones del gobierno las pone la ministra Tohá o las pone, más bien, otro sector político. La verdad es que hoy la conclusión que hemos tenido es que la ministra Tohá nos dejó clara la derrota cultural de la izquierda radical”, indicó el también secretario general de RN.

“Hoy lo que la ministra nos ha dejado claro es que sus éxitos se deben a que ha hecho propias ideas de centroderecha y que ha sido capaz de avanzar en agendas de centroderecha: la ley Naín, la presencia militar en las fronteras, regulación migratoria ordenada y bien regulada, todas las cosas que hasta hace poco la izquierda votaba en contra”, añadió.

Finalmente, el diputado socialista Daniel Manouchehri valoró el “tremendo desempeño” de la jefa de gabinete en la sesión de esta tarde, donde también destacó la “perdida de tiempo” que le significó a los parlamentarios la interpelación a la ministra Tohá.

“Políticos hablándole a políticos es algo que aburre a la gente. Es por eso que hoy la invitación es a que nos centremos en la agenda que la gente espera. Menos show y más trabajo”, destacó.