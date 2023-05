En vivo | “La democracia funciona así, con preguntas, con respuestas y debate”: Tohá enfrenta interpelación en el Congreso

Minutos después de las 15.00 horas, en sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, se dio comienzo a la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a cargo del diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.

La jefa de Interior se está presentando ante la sesión de la Cámara para responder preguntas relativas a la crisis de seguridad y a su trabajo en la cartera en cerca de ocho meses al mando.

Previo a su entrada a la sala, Tohá señaló: “La democracia funciona así: con preguntas, con respuestas, debate. Para mí esto debiera ser la normalidad, ahora el tema es que el tono sea por parte de todos el adecuado y tengo total confianza de que eso va a ser así”.

A la instancia también llegaron los ministros de la Segpres, Álvaro Elizalde; de la Segegob, Camila Vallejo y de la Mujer, Antonia Orellana.

Antes de iniciar con la ronda de preguntas, el diputado Longton pidió un minuto de silencio “por las víctimas de Carabineros”, entre ellos, Daniel Palma y Álex Salazar.

“Ministra, el problema migratorio que tenemos el país no tiene que ver con problema de notificaciones ni tampoco con ubicar a los extranjeros, tiene que ver con falta de convicción de este gobierno, que antes de llegar promovió migración descriteriada”, comenzó el parlamentario de RN, mostrando además un papel con las opiniones que ha dado el Presidente Gabriel Boric sobre la llegada de migrantes al territorio nacional.

“Ministra, ¿para usted existe el derecho a la migración? ¿Puede cualquier extranjero entrar a territorio chileno y regularizarse una vez adentro? ¿Qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales? Ministra, no se pueden asimilar extranjeros que entran por la puerta cumpliendo con la ley, a aquellos que entran por la ventana por pasos clandestinos o pasos no habilitados, incumpliéndola”, fue la primera serie de preguntas.

Ante ello, Tohá respondió que fue el expresidente Piñera quien llamó con “puertas abiertas” a que vinieran al país extranjeros. Y que en esa época se pusieron restricciones a migrantes haitianos, pero ninguna a venezolanos, estableciendo ahí un sesgo. “En Chile ha habido un problema en cómo se ha producido la migración en los últimos años. Sin duda el año que más alta migración hubo no fue en el gobierno del Presidente Boric, fue en los años del gobierno del Presidente Piñera y particularmente en sus últimos años”, añadió.

“El problema de la migración irregular ha afectado al país y por eso hay que ponerse manos a la obra, y las obras que hemos hecho han permitido que en este verano los migrantes bajen a menos de la mitad, hay 56% menos de personas atravesando la frontera de manera irregular y eso es porque hay más recursos en la zona, porque hay más militares, más control. Además, ha habido una actitud política de tomarse en serio esto no solo con declaraciones, sino de organizar el Estado para tener capacidades de controlar de mejor manera”, aseveró.

En relación a la cifra de expulsiones, Tohá aclaró que estas fueron inferiores durante 2022 en relación a años anteriores puesto que “la legislación de migración que se estableció en este Parlamento puso unas condiciones para hacer las expulsiones casi imposibles de cumplir porque se requieren dos notificaciones personales. Por eso se han impulsado modificaciones a la legislación y se han apoyado otras propuestas, que buscan agilizar estos procesos y hacerlos más fáciles”.

Mientras, durante 2023 se han realizado mayor cantidad de expulsiones. “Han ido bajando los números y aumentando la capacidad de control de las fronteras”, dijo la ministra.

Siguiendo con la interpelación, Longton criticó que los cargos públicos en materia de migración fueron ocupados por “ideólogos” que apoyan la migración.

“Hay un sesgo ideológico evidente que parte con el presidente del Servicio Nacional de Migraciones”, dijo, preguntando: ¿Ustedes creen que estas personas están capacitadas para poder ejecutar las órdenes de expulsión si creen en la migración irregular?

Ante ello, la ministra respondió: “Pensé que esta interpelación era a mi como ministra del gobierno del Presidente Boric, no a una interpelación a la historia pasada de sus funcionarios. Como ministra me toca evaluar a los funcionarios, por su desempeño puedo decir que durante la actual administración se ha controlado el ingreso ilegal no de una manera sensible”, respondió la jefa de gabinete.

Asimismo, el parlamentario interpelador insistió en que hay un “sesgo ideológico” en la expulsión de migrantes que ingresan de manera irregular. Sin embargo, la ministra dijo que las reconducciones que se hacen en la frontera con Perú han sido exitosas. Pero en el caso de Bolivia, se empezaron a hacer tales reconducciones antes de llegar a un acuerdo, por lo cual dicho país rechazó las reconducciones.

En relación a las expulsiones, Tohá dijo que “la capacidad del Estado de realizarlas es muy inferior en relación a los decretos que se hacen”.

Se espera que la interpelación se extienda por aproximadamente tres horas, tiempo en el cual se le harán cerca de 12 preguntas en torno al rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en relación al orden y seguridad pública, migración, seguridad, control de la delincuencia y avance de delitos violentos en el país. Además, se espera que le pregunte en qué alma del gobierno está en temas de seguridad.

Desde el oficialismo han señalado que la interpelación será una oportunidad para evidenciar avances en materia de seguridad y realizar un balance de lo realizado. Según expresó esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, la instancia “le permitirá al gobierno, a través de la ministra Tohá, demostrar toda la política que se está logrando en materia de seguridad, los cinco ejes de la política en materia de seguridad”.

Asimismo, precisó que “una de las particularidades que tiene la interpelación es que permite precisamente ese debate, con cifras con datos, así que yo creo que muy bien para la ministra Tohá y la forma y modo que va a poder exponer hoy día en la interpelación”.

Esta es la tercera interpelación que se realiza en el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En 2022 fueron llamados a la testera de la Cámara Baja la exministra de Salud, Begoña Yarza y el titular de Educación, Marco Antonio Ávila.

Fue el pasado 26 de abril cuando la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 55 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones la interpelación presentada por parlamentarios de Chile Vamos en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

La acción del bloque opositor se presentó ad portas de las elecciones para elegir a los miembros del Consejo Constitucional, el 7 de mayo. En el documento que prepararon desde Chile Vamos para argumentar la ofensiva, se esgrimieron razones como la “falta de apoyo a Carabineros” e incapacidad de frenar “el explosivo avance del crimen organizado”.

Se criticó, además, la iniciativa presentada por el Ejecutivo de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) argumentando que “retrocede en los avances experimentados, levantando dudas innecesarias sobre el respaldo que necesitan nuestras policías”.