Un año de estado de excepción en el sur: dos personas fueron heridas por disparos en predio en Traiguén y quemaron camión en la zona

Al cumplirse este 16 de mayo un año de la entrada en vigencia del Estado de excepción constitucional de Emergencia que permite a efectivos de las Fuerzas Armadas apoyar la labor de las policías en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y en toda La Araucanía, dirigentes gremiales de la zona expresaron su preocupación por nuevos hechos de violencia.

Acusan poca eficacia en la presencia militar y falta de inteligencia que permita anticiparse a los ataques de grupos armados.

Sin ir más lejos, esta tarde un agricultor fue baleado por encapuchados mientras trabajaba en un predio.

El hecho ocurrido en Traiguén fue comentado por el diputado Andrés Longton durante la interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, que se desarrolló en el Congreso, en Valparaíso, en la tarde.

La víctima debió ser sometida a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil balístico, en el Hospital de Victoria.

El herido fue identificado como Rolando Castillo y el fiscal de turno adoptó el procedimiento de rigor. Una segunda persona, trabajador del predio, también resultó herido y fue atendido en un centro asistencial de Traiguén.

El ataque se concretó en Quichamahuida, en el camino interior hacia Las Toscas, en una zona en que además fue quemado un camión durante la jornada.

“Las bandas terroristas, las orgánicas terroristas están cada día más violentas el gobierno no quiere entender que hay que aplicar un estado de emergencia como corresponde, donde podamos llegar a todas rutas secundarias, Lo dijimos hace una semana, la violencia está aumentando, no están los controles necesarios, no hay una presencia militar, esperamos que se pueda revertir esta situación”, sostuvo el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán.

También manifestó sus cuestionamientos a la medida René Urban, uno de los agricultores emblemático de la zona de Ercilla, que con más de 80 años de edad la semana pasada sufrió el ataque a balazos a su camioneta en Pidima.

“Este es un juego de chiquillos, llevamos 20 años en lo mismo. Los militares ahora último llegaron, han pasado varios presidentes y nunca han hecho nada. Los delincuentes parece que son íntimos amigos de quienes han estado gobernando este país. Porque esos señores tienen todos los beneficios habidos y por haber y a la gente que trabaja, está expuesta a que la maten en cualquier momento. Aquí se sabe quiénes son, donde están, ellos cometen cualquier delito y se van a su casa tranquilamente y quedan las lamentaciones atrás no más”, sostuvo el padre del consejero constitucional electo, Héctor Urban.