Diputado Schalper (RN) plantea que reforma de pensiones “tiene que quedar resuelta en este gobierno”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó la reforma de pensiones que busca aprobar el gobierno del Presidente Gabriel Boric, remarcando que el tema debe quedar zanjado durante esta administración, de cara a un eventual gobierno de derecha en las próximas elecciones presidenciales.

El parlamentario ahondó en una serie de temas contingentes, abordando la reciente entrevista de La Tercera a la alcaldesa de Providencia y presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien planteó que la reforma previsional no es una de las prioridades de la ciudadanía.

Al respecto, la jefa comunal planteó que “uno ve una, dos, tres, cuatro encuestas y las tres prioridades están clarísimas. Dentro de ellas, no está la condonación del CAE ni una reforma previsional. Si estaba hace cuatro o cinco años atrás”.

Y señaló respecto a cerrar el tema durante este gobierno que “tengamos claro que la gente ya entiende que las cotizaciones son de ellos y que tienen que ir a su cuenta. Y que entiende que esos son sus ahorros y que ellos tienen derecho a ver quien se los administra. Son dos condiciones bien fuertes. Si esas condiciones se cumplen y se puede llegar a un buen acuerdo, bueno, obviamente, ¿por qué no? Pero si es llegar a cualquier acuerdo, rompiendo la línea roja de cualquiera de esos dos temas, sencillamente por llegar a un acuerdo, por no tener un conflicto en el futuro, no, no estoy de acuerdo”.

En ese sentido, en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el diputado Schalper sostuvo que también le parece prudente, en línea con lo expuesto por Matthei, que la reforma de pensiones debe quedar resuelta en este mandato.

“Yo creo que las prioridades ciudadanas han cambiado, pero el tema previsional, en mi opinión, tiene que quedar resuelto en este gobierno”, señaló el diputado por el Distrito 15 y añadió “hay que resolverlo lo antes posible, porque es un hecho que tenemos pensiones por debajo de lo que uno querría”.

En ese contexto, también reveló, respecto a las negociaciones de la reforma, que “me carga esa cosa maniquea que a veces intentan instalar, de que hay gente que está a favor de mejorar las pensiones y gente en contra. Eso no es así, yo creo que tenemos miradas distintas sobre el punto evacuado. En dos terceras partes de la reforma estamos de acuerdo y eso es importante ponerlo de relieve. En donde estamos topando es en qué hacemos con los puntos de cotización adicional y si eso contribuye o no a mejorar las pensiones hoy día”.

“Si seguimos en la lógica de los blancos y negros no hay ni una posibilidad. Lo que observo con buenos ojos del intercambio entre Bernardo Fontaine y el ministro Marcel, que quiero desclasificar algo (….) en una conversación privada que me autorizaron a hacer pública que tuvimos con la ministra Jara, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, le planteó exactamente esto. Por qué no pensamos que alguno de los puntos funcione como un crédito que el Estado le da a los cotizantes como un bono de compensación (…)”.

24 ABRIL 2024 LA MINISTRA DEL TRABAJO, JEANNETTE JARA SE REUNE CON PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO SOCIALISTA. FOTO: DEDVI MISSENE

“Más que un acuerdo real, lo importante es un buen acuerdo para mejorar las pensiones, porque mi disputa con la ministra Jara, en buena fe, siempre era que el seguro social no es viable ni tiene apoyo ciudadano y, además, no es sostenible en el tiempo, entonces busquemos un buen acuerdo”, cerró al respecto.

Schalper compromete apoyo de RN para modificar sistema político

El legislador opositor también se refirió a la necesidad de reformar el sistema político, luego de la propuesta evacuada por el senador socialista Alfonso de Urresti y que no prosperó, señalando que Evópoli podría desaparecer con la implementación de los cambios y que su partido estaría dispuesto a respaldar tales modificaciones.

“Me trae recuerdos del Acuerdo por Chile, que agonizó en un minuto y salió a la luz después”, señaló, añadiendo que “yo soy optimista, a diferencia de lo que decía el alcalde Jorge Sharp, que le faltan partidos, yo creo que sobran partidos políticos en el Congreso y, por lo tanto, jugársela por terminar con la fragmentación política es fundamental”.

En ese sentido, dijo que “a mí me preocupa, desde la duda del Presidente Boric, he visto que se ha enfriado la iniciativa por parte del gobierno, cosa que me confirma el ministro Elizalde, cuando me dice que ellos son facilitadores”.

Además, hizo un llamado al gobierno a propiciar la reforma al sistema político. “Yo le diría que él no es facilitador. Él lo que tiene que propiciar, si el gobierno estima que esto es importante, es empujar esto, porque él no es alguien inocuo o asesor externo. Entonces, yo creo que ojalá el Presidente Boric como estuvo convencido en un minuto, y el ministro Elizalde, como estuvo convencido él y como gobierno, faciliten los términos para que saquemos adelante eso”, afirmó.

Sin embargo, el diputado Schalper también abordó cuál cree él que son las situaciones que han hecho que una modificación en esa línea se tome la agenda.

“Digamos las cosas como son: hay un temor del Partido Comunista (PC) de estar por debajo del umbral, entonces la pregunta es, vamos a impedir terminar con la fragmentación política en Chile para darle en el gusto al PC o vamos a ser capaces de entender, que incluso teniendo que tener más esfuerzo, mira el caso de Evópoli, por ejemplo, que podría dejar de existir. Bueno, ¿qué es lo que importa al final, lo que hace bien a Chile o lo que hace a su interés particular?”, se preguntó.

“Evopóli es consiente que con un umbral del 4 o 5% es posible que no sigan, pero lo valioso es que lo impulsen”, afirmó respecto al partido que forma parte de la coalición de Chile Vamos.

En esa línea, consultado por las discrepancias que habría generado al interior de la colectividad una reforma en ese sentido, el diputado recalcó que “me trajo a la memoria cuando me dijeron que había mucho ruido en RN por el Acuerdo por Chile”.

“No me acuerdo el porcentaje, pero de los 24 diputados, 20 de 24 habrán votado a favor. Yo creo que aquí sucede algo similar, es posible que algunos colegas tengan algunas dudas y yo los entiendo, porque estamos recién empezando conversación, pero yo no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría, sino no la totalidad de los diputados de RN, si el presidente del partido se compromete, van a apoyar la reforma al sistema político”, cerró.