PPD se reunirá con ministro Cataldo en medio de críticas a condonación al CAE

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), continúa realizando gestiones para abordar la discusión sobre la búsqueda de una solución para la prometida condonación a la deuda educativa por el Crédito con Aval del Estado (CAE), y el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

En esa línea, este lunes la mesa del PPD lo recibirá a las 14:00 hrs en su sede ubicada en Londres, Santiago, junto a Víctor Orellana (Convergencia Social), subsecretario para la Educación Superior.

Además, la reunión contará con la presencia de Sergio Bitar, exministro de Educación, a quien le tocó implementar el CAE y quien ha criticado duramente al Frente Amplio en los últimos días, y también de otros especialistas en la materia que militan en el partido como los exministros Nicolás Eyzaguirre, Adriana Delpiano y Francisco Vidal.

“Hay un legado muy importante de este gobierno: la fórmula del Frente Amplio para ser una gran izquierda democrática no funciona”, aseguró Bitar la semana pasada a La Tercera.

En el encuentro el secretario de Estado abordará la propuesta que prepara el Ejecutivo para presentar un proyecto de ley que se haga cargo del tema en septiembre, como adelantaron los ministros del gobierno.

“Es preciso encauzar esta discusión, que sabemos es compleja, con un debate de altura; poniendo el énfasis en la necesidad de contar con un financiamiento más integral para la educación superior”, dice el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana.

También, en el PPD abordarán el documento que presentaron la semana pasada sobre el sistema de financiamiento a la educación superior y en que defienden la implementación del CAE ante las históricas críticas desde el Frente Amplio.

“En su historia, el CAE ha permitido que más de un millón de jóvenes chilenas y chilenos, que de otro modo no hubiesen podido estudiar, sean hoy profesionales de primera o segunda generación en sus familias o se encuentren estudiando carreras técnicas y profesionales, con todo lo que eso significa para esas familias y para el desarrollo de Chile. Por tanto, el primer elemento es reconocer lo logrado y, a partir de ahí, mejorar y dar solución a los problemas del sistema”, dice el escrito.

En todo caso, no es la primera reunión de las autoridades del Ministerio de Educación. El lunes de la semana la pasada, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, se juntó con Orellana para abordar sus críticas a la promesa del gobierno.

“Él hace tiempo me había pedido una reunión y no habíamos podido coincidir. Hablamos solo en el Congreso. Me fui a tomar un café con él y hablamos de varias cosas, no solo de financiamiento, sino de cuáles son las perspectivas de cambio en la educación superior que él visualiza como subsecretario, de la Región de Maule”, dijo Vodanovic tras la cita.