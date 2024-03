Disputa municipal por Las Condes: alcaldesa Peñaloza (UDI) asegura no tener “miedo a competir” en caso de primarias

Tras las intenciones del Partido Republicano de querer disputarse Las Condes en las elecciones municipales, la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza, señaló no tenerle “miedo” a la competencia en caso de primarias.

Y es que el pasado domingo, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que de todas formas competirán en los lugares que sean necesarios, incluso en Las Condes, que hoy está en manos de la UDI.

Las declaraciones de Squella fueron respondidas con rapidez desde la colectividad gremialista. El timonel UDI, Javier Macaya, en una entrevista radial calificó como un “error” que Republicanos pusiera sus esfuerzos en el sector oriente de Santiago.

En una línea más dura, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, tildó las declaraciones de Squella como una “guerra civil” en la derecha.

Bajo ese escenario, durante este martes en el programa “Mirada Velvet” de Radio Agricultura, Peñaloza sostuvo que “el foco siempre para los alcaldes y en particular para mí, son los vecinos y es la gestión municipal”.

“Nos propusimos hacer todo lo posible en materia de seguridad para que este dolor fuera reduciéndose más en la comuna de Las Condes y la gente viviera más segura. Tenemos tantos otros proyectos que un periodo de tres años y medio se hace difícil concretar, uno siempre piensa más a largo plazo, pero sobre todo estoy muy focalizada en que el 2024 sea un año en que sigamos avanzando”, agregó.

Consultada por si tendría la disposición de ir a primarias en los comicios municipales, la alcaldesa respondió: “Yo nunca le he tenido miedo a competir. De hecho, he sido candidata solamente una vez que fue el 2021 con un candidato importante del Partido Republicano, a quien no solamente le gané sino que le gané muy bien con 10 puntos de diferencia”.

“No le tengo miedo a la competencia, porque estoy segura de la buena gestión que hemos hecho en materia de seguridad, de recuperar espacios públicos, el trabajo en terreno con los vecinos, me respalda ese trabajo. La respuesta concreta (de ir por la reelección) es algo que ya tenemos que anunciar y la dejamos en suspenso”, finalizó la jefa comunal.