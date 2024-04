El reservado cara a cara entre Cubillos y Macaya en que se zanjó el apoyo de la UDI a la exministra

De manera reservada, el presidente de la UDI, Javier Macaya, se reunió el domingo con la exministra Marcela Cubillos. Era uno de los pendientes de ambos para abordar la situación de Las Condes, lugar donde la exconvencional anunció que competirá como independiente, lo que removió las aguas en Chile Vamos, ya que terminó forzando que Daniela Peñaloza depusiera -la semana pasada- sus intenciones de ir a la reelección y dejó al gremialismo sin margen para levantar una carta alternativa.

En el sector mantienen con hermetismo el lugar en que se juntaron, sin embargo, aseguran que en la cita buscaron limar asperezas y dar vuelta la página. Esto, luego de varios días de declaraciones enfrentadas. De hecho, cuando la exministra confirmó que juntaría las firmas para competir fuera del pacto de Chile Vamos, Macaya -junto a otros personeros del sector- la emplazó a disputar una zona que estuviera en manos de la izquierda.

Cubillos arribó el viernes al país desde España, y desde ese día ha sostenido varios diálogos con personeros del sector y puesto en orden sus pendientes como académica en la Universidad San Sebastián.

En ese contexto, en su conversación con Macaya, según quienes supieron del encuentro, el timonel de la UDI le transmitió que el partido apoyaría su postulación y que dejaba atrás los enfrentamientos. Esto, pese a que en un inicio el gremialismo condicionó su respaldo a que compitiera dentro del pacto de Chile Vamos. Así, finalmente el líder de la colectividad cedió y optó por zanjar el tema.

De esta forma, aceptaron que Cubillos dispute Las Condes como independiente fuera del pacto y buscan concentrar sus esfuerzos en otras comunas del país.

Consultado al respecto, Macaya señaló a La Tercera que “la decisión de la alcaldesa Peñaloza y la opción de candidatura de Marcela Cubillos contribuyen a alejar un posible conflicto en Las Condes, para concentrarnos en el resto de las comunas de Chile y especialmente en las más pobres”.

El diálogo Cubillos-Macaya, en todo caso, vino a reafirmar la resolución del consejo general de la UDI, el que este sábado zanjó el apoyo a la candidatura de la exministra en Las Condes.

Para la UDI era importante cerrar este capítulo, dicen en el sector, en un contexto en que les interesa que Cubillos aparezca como carta de Chile Vamos y no del Partido Republicano. Esto, ya que cuando venga el conteo de votos de cada colectividad quieren sumar a la exministra como la carta de las filas del bloque y no de la tienda fundada por José Antonio Kast.

RN levanta cuestionamientos

El escenario, en todo caso, es diferente en Renovación Nacional (RN) y en Evópoli, los que no han garantizado formalmente apoyar a Cubillos y tampoco han sostenido reuniones con la exministra. Ahora bien, desde las directivas de ambos partidos transmiten que la idea es juntarse después de que se cierre la inscripción del pacto y las primarias, cuyo plazo vence este miércoles 10 de abril.

Las conversaciones se dan en medio de las presiones para que Cubillos compita como independiente dentro del pacto, las que aumentaron luego de que Peñaloza anunciara su decisión de no ir a la reelección. De hecho, la idea en el sector era emplazarla utilizando el discurso de la unidad al que incluso apeló la propia exministra.

Este lunes aumentó la tensión entre algunos dirigentes de Chile Vamos y la exconvencional por sus intenciones de ir como independiente. Fue así que el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, arremetió contra ella en la radio ADN. “La independencia suena bonita, pero al final necesita de un soporte de buenos partidos”, sostuvo el timonel, agregando que él siempre espera que las candidaturas “terminen siempre dentro de los pactos, es lo que a mí me gustaría y espero que es lo que haga Marcela Cubillos”.

En RN transmiten que dentro de los próximos días habrá una reunión con Cubillos para abordar el asunto y que esperan hacer todos los esfuerzos para que ella finalmente termine compitiendo dentro del pacto. De todas formas, el consejo metropolitano de RN -presidido por el histórico jefe de gabinete de su esposo, Tomás Fuentes- la proclamó como candidata, pero no ocurrió lo mismo en el consejo general de este sábado.

La propia Cubillos salió a responder hoy en Tele13 Radio y afirmó que “creer que los partidos políticos tienen que tener el monopolio de la participación ciudadana creo que es una confusión de base por así decirlo”, añadiendo que las colectividades “no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana y que los independientes tienen que tener el derecho a participar en la vida política”.

De todas maneras, la tensión se relajó con la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien la semana pasada -durante un seminario de la Universidad del Desarrollo- pidió que “nunca voten por uno que se fue con las mil firmas”, lo que fue interpretado como una alusión a Cubillos.

Hoy la alcaldesa dijo que no se refería a la exministra y que “cuando yo me refiero a las mil firmas, es básicamente a la gente que va por fuera y que resta votos al candidato oficial, porque eso es lo que hace prácticamente imposible que alguno de nuestros candidatos salga electo. Obviamente que no es el caso de Las Condes”.

Luego, al ser consultada directamente por su apoyo a Cubillos, sostuvo que “todo lo que vaya apoyado por Chile Vamos, yo voy a dar apoyo si me lo piden, naturalmente”.