Marcela Cubillos afirma que investigaciones en Las Condes dificultaban reelección de Daniela Peñaloza

Marcela Cubillos, la virtual candidata de Chile Vamos y el Partido Republicano a alcaldesa de Las Condes, abordó en una entrevista matinal con Tele 13 Radio este lunes, el proceso que la llevó a competir como independiente en la comuna de la zona oriente.

Asegurando que le importa construir “apoyo ciudadano”, la exministra de Educación indicó que seguirá juntando las firmas para inscribir formalmente su candidatura. Cubillos expuso que su postulación soluciona un “problema” en el marco de la negociación de la plantilla municipal entre Chile Vamos y el Partido Republicano cuando “legítimamente plantean ellos que de ir a la reelección la actual alcaldesa de Las Condes, ellos iban a presentar un candidato”.

Sobre Peñaloza

Respecto a Daniela Peñaloza, la jefa comunal que ante su irrupción optó por desechar una candidatura a la reelección en medio de investigaciones al municipio, Cubillos hizo un comentario electoral.

“Yo creo que todas las gestiones son, por esencia, siempre susceptibles de mejora. Creo que la de cualquier alcaldesa y de cualquier alcalde. A ella le ha tocado enfrentar situaciones difíciles. Y más allá de la evaluación que pueda tener uno o cualquier vecino de la comuna, hay causas que están abiertas y que, por lo tanto, eso también dificultaba su reelección”, apuntó.

Por Matthei

“No engancho ahí”, comentó entre risas al ser consultada por el llamado que hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la semana pasada, a que el electorado del sector no apoye a candidaturas por fuera de los partidos.

“Más que sentirlo como una alusión, creo que hay una confusión de fondo en lo que es nuestro pensamiento político. Los partidos políticos son esenciales para la democracia, y en eso creemos, pero también creemos en que los partidos políticos no tienen que tener el monopolio de la participación ciudadana”, dijo, parafraseando a su profesor de Derecho Político Constitucional Jaime Guzmán.

“Creer que es una aventura personal, algo simplemente por el hecho de que no es impulsada desde los partidos, a mí me parece que eso no es correcto. Al revés, es bastante menos aventura personal cuando tú estás buscando el patrocinio de los ciudadanos para levantar una candidatura”, complementó.

En esa línea, aseguró que “es bastante más fácil construir la unidad con una candidatura independiente en que se aspira a representar a independientes y a gente que en el pasado ha votado tanto por el Partido Republicano como por Chile Vamos”.

¿Proyección presidencial?

Cubillos aseguró que será “candidata a alcaldesa y punto”, descartando un interés por utilizar el municipio como plataforma presidencial.

“No me puedo hacer cargo de especulaciones o de analistas o de comentaristas o de columnistas, para nada. O sea, a mí pega hoy día seguir juntando firmas. Quiero llegar a inscribir la candidatura con muchas más firmas de las que me exige la ley. Estoy también muy preocupada de equipos de concejales. Ojalá que vayan los mejores candidatos de concejales en las distintas listas, tanto de Chile Vamos como Republicano. Y también el poder construir un buen programa para la comunidad”, señaló.

Horas extras

Respecto a las horas extra que se pagan a funcionarios, dijo coincidir con Joaquín Lavín “en el sentido de que las municipalidades tienen que funcionar 24-7″.

“Tener una municipalidad 24-7 exige que haya funcionarios que sí reciban horas extras. Yo creo que aquí el problema es que no pueden ser nunca un sobresueldo, como un sistema habitual, que efectivamente se controle que se realizan las horas extras y que efectivamente sean en los cargos que se requiere para el bienestar de los vecinos”, expuso.

La exconvencional constituyente aseguró que en la actualidad hay indagatorias en varias administraciones municipales y que espera que el sello de su gestión sea “responsabilidad, eficiencia y mucho control interno”.