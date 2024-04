Elecciones municipales: Galilea (RN) espera que Cubillos se sume al pacto de Chile Vamos

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió este lunes a situación de la exministra de Educación Marcela Cubillos, quien de manera independiente quiere llegar a la alcaldía de Las Condes.

Luego de que la actual jefa comunal, Daniela Peñaloza (UDI), diera el anuncio de que no repostulará al cargo, desde Chile Vamos han manifestado su respaldo a Cubillos. Es más, el timonel de RN espera que la también exconstituyente “termine dentro del pacto” electoral de la coalición.

Así lo transmitió en conversación con Radio ADN, en donde fue consultado por si cree que Cubillos debería competir por una comuna que esté en manos de la izquierda y no por Las Condes, que históricamente ha sido dominada por la derecha.

“Yo creo que cada persona que tiene un buen nombre para asumir desafíos electorales, debe elegir donde ella se siente cómoda. En muchos casos, si tiene varias opciones, ponerse a disposición de sus partidos para que se vaya donde mejor se puede hacer un trabajo comunal en este caso”, respondió el senador.

Exministra de Educación Marcela Cubillos

Para ir más allá, Galilea fue requerido por si coincide en los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien solicitó este viernes que “nunca voten por uno que se fue con las mil firmas”, haciendo alusión a Cubillos, que durante marzo comenzó a recolectar firmas para promocionar su candidatura a la alcaldía como independiente en Las Condes.

Ante esa interrogante, el legislador señaló que “cada candidato tiene, o cada persona que cree que pueda aportar, tiene un propio camino”. En ese sentido, marcó su pretensión respecto a la situación de Cubillos: “Hay veces en que no se ve un camino más allá de juntar firmas, que ojalá no terminen ahí, sino que terminen siempre dentro de los pactos, que es lo que a mí me gustaría y espero que sea lo que haga Marcela Cubillos”.

Bajo ese marco, sostuvo que no cree que la situación de la exministra de Educación haya generado un “precedente”, sino que es algo “que se ha vivido siempre en todo este tipo de elecciones, en que personas que por una u otra razón prefieren ir de entre comillas independientes”.

En esa línea, afirmó que “lo que nosotros hacemos en todas las comunas del país es acercarnos a ellos (independientes) y darles a conocer la importancia de sumarse a proyectos colectivos, ya que la independencia suena bonito, pero al final necesitan un soporte de buenos partidos políticos. Y así como en Las Condes creo que se va a llegar a buen puerto, espero que lo mismo ocurra en muchísimas comunas del país”.