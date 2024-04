“Les pido que nunca voten por uno que se fue con las mil firmas”: la arremetida de Matthei en medio de irrupción de Cubillos

En medio de las negociaciones que están sosteniendo los partidos de oposición de cara a las elecciones de octubre de este año -concejales, alcaldes, cores y gobernadores-, Evelyn Matthei, la candidata de la UDI a la presidencia, dio un mensaje a sus huestes.

La jefa comunal de Providencia, unas horas de antes de oficializar que no irá a la reelección por la comuna, fijó algunos criterios en temas clave.

En su alocución, entregada en el marco de un seminario realizado por la Universidad del Desarrollo, se hizo cargo de aquellos candidatos que han ido decidiendo competir de manera independiente -es decir, fuera del pacto opositor- al juntar las firmas requeridas para presentarse bajo esa modalidad, apuntando a las tres comunas del sector oriente: Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, además de Puente Alto.

Aunque no apuntó directamente a su nombre, el rostro más emblemático es Marcela Cubillos, quien anunció que disputará Las Condes como independiente y que para eso juntará las firmas necesarias.

En este escenario, Matthei consideró que “tenemos las peores reglas del juego que pudieran haber”, haciendo referencia al sistema político y al de elecciones. Apuntando a la cantidad de partidos inscritos y a los que están en proceso de formación, la alcaldesa señaló que el sistema “lleva a que cada diputado que no logra exactamente lo que quiere se va del partido, hace lo que quiere, no sigue ninguna regla y decide armar su propio partido y que cualquiera llega y decide ser candidato a algo y consigue mil firmas, que no es muy difícil se conseguir y se va por el lado”.

“Chile es ingobernable con las actuales reglas del luego, para este gobierno y para cualquiera que venga en el futuro”, sentenció la alcaldesa.

En esa misma línea, la exministra afirmó que “con estas reglas del juego es muy difícil que Chile salga adelante y da lo mismo si los bloques se están tratando de comportar bien, porque la verdad no tienen cómo impedir que si ellos lo hacen bien y buscan un buen candidato, que no salga cualquiera por el lado, junte las mil firmas y haga que todo fracase, eso lo estamos viendo en muchas comunas hoy día”.

En cuanto al estado de las negociaciones de su sector, Matthei aseguró que “he tratado de no meterme en quién va y quién no va, porque no es mi rol, es de los partidos”. Aunque confesó que le está pidiendo a los partidos “que se junten mucho, muy rápido, que lleguen a acuerdos y están tratando de hacerlo, tienen muchas reuniones, pero nadie controla a estos llaneros solitario que van por fuera, con mil firmas listo, son candidatos”.

Y agregó: “Les pido que nunca voten por uno que se fue con las mil firmas, nunca”.

Consultada por si las elecciones municipales pueden ser un predictor para las presidenciales del próximo año, Matthei afirmó: “Nunca he creído”, agregando que “los ambientes duran cada vez menos”.

Los nudos en Puente Alto, Puerto Varas y el distrito 11

Apuntando a comunas en concreto donde la oposición debe destrabar nudos, Matthei aseguró que en Puente Alto “hay una exministra, médico, exparlamentaria que viene trabajando seriamente en esa comuna hace un año y medio y ahora surgen dos o tres candidatos y nadie sabe si vamos a ir a tres bandas, dos o una. Karla Rubilar está pidiendo primarias, que es a mi juicio lo que hay que hacer, pero vamos a ver si los otros se dignan a someterse a la primaria”.

“Si no se dignan a someterse a la primaria, no va a ganar ninguno de los tres y lo peor de todo es que muchas veces les da lo mismo, ‘no gano yo, no gana nadie, me da lo mismo’”, apuntó la alcaldesa.

“En Puerto Varas, estuve allá, cuatro candidatos y todos se sienten ungidos, no sé si por Dios, por su mamá o por ellos mismos, pero los cuatro creen o son ellos o que venga el diluvio. Va a venir el diluvio, porque espacio para cuatro egos de esa magnitud no existe”, consideró Matthei.

En su diagnóstico, la alcaldesa señaló que ve “a todos peleándose por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”, en un contexto en que “tenemos comunas que necesitan tanto”.

Consultada por cuáles serán las grandes batallas, la otrora parlamentaria señaló a Puerto Montt, Osorno y Valparaíso. Sin embargo, agregó que “no sabemos si van a haber grandes batallas o van ser batallas que habremos perdido antes siquiera de empezar a darla”.

“A medida que hayan dos, tres candidatos de nuestro sector no van a ser grandes batallas, van a ser grandes fiascos”, sentenció Matthei.

Las razones del mensaje

El diagnóstico de Matthei apunta los nudos que debe destrabar Chile Vamos en las comunas de Las Condes de Puente Alto. En la primera, la irrupción de la exconvencional Marcela Cubillos desordenó el tablero y, entre otras razones, obligó a la UDI a bajar a Daniela Peñaloza, quien había afirmado que “sí o sí” iba a ir a la reelección.

En ese contexto, es que desde la coalición están tratando de que Cubillos compita dentro del pacto opositor, a instancias de que la también exministra insistió esta mañana, en su llegada a Chile desde España, que va a seguir juntando firmas para ir como independiente.

22/09/2021 FOTOGRAFIAS A MARCELA CUBILLOS Mario Tellez / La Tercera MARCELA CUBILLOS SIGALL - ABOGADA - CONSTITUYENTE - DISTRITO 11 - RETRATOS - ENTREVISTA - PALACIO PEREIRA - SEDE - CONVENCION CONSTITUCIONAL

En el caso de Puente Alto, la candidata más fuerte es Karla Rubilar, sin embargo, en el radar también están Felipe Ossandón -quien está juntando las firmas- y Manuel José Ossandón Lira. El primero es sobrino del senador de RN y el segundo su hijo. Desde la UDI y Evópoli han apuntado que el nudo está radicado en la tienda dirigida por el senador Rodrigo Galilea y que están a la espera de dicha resolución.