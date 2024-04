Elecciones en dos días: presidente del Servel dice que declaraciones de Matthei sobre “fraude electoral” hacen “muchísimo” daño

El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, se refirió este miércoles a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien cuestionó la solicitud del Servel para efectuar las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, Cores y concejales -programadas para el 27 de octubre- en dos jornadas.

La propuesta del Servel, que ya fue acogida por el gobierno, se basa en que dado a que serían cuatro elecciones, desde el organismo estiman que un ciudadano demoraría alrededor de cinco minutos en la cámara secreta. Además de eso, con el voto obligatorio, proyectan una participación del 85%. De esta manera, “habría colas, demora y mucha molestia”, según indicó Tagle el pasado 15 de marzo en entrevista con La Tercera.

Sobre el tema, la alcaldesa de Providencia fue consultada y criticó la iniciativa. “No me gusta para nada, por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme (...) es casi imposible de controlar”, lanzó la jefa comunal hace unas semanas.

Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Bajo ese escenario y requerido al respecto en Radio Duna, Tagle señaló que las declaraciones de Matthei hacen “muchísimo” daño al Servel.

“Esto de llegar y decir que hay fraude electoral genera dudas entre sus partidarios, obviamente que son bastantes, y dudas sobre el sistema y su legitimidad”, aseguró el presidente de la entidad.

“Obviamente no nos gusta si no se tiene una evidencia y en general no hay evidencia de eso”, agregó Tagle.