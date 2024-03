Advertencia de fraude de Matthei en elecciones de dos días divide a la derecha

“No me gusta para nada. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de las elecciones en dos días. De verdad muy malo. ¿Por qué no ponen más establecimientos? Pero dos días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”.

Esa fue la frase de la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, que este martes generó polémica y debate al interior de los distintos sectores políticos, luego de que se conociera la propuesta del Servicio Electoral (Servel) de fijar en dos días las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año. Una idea a la que el gobierno se plegó y para la cual ingresará un proyecto de ley durante la próxima semana.

Las palabras de la jefa comunal llamaron la atención de inmediato debido a que, en general, siempre ha existido consenso desde izquierda a derecha de que la institucionalidad democrática en Chile funciona y siempre se ha valorado el rol del Servel a cargo de las elecciones. Y si bien en cada jornada electoral es habitual que algunos deslicen la posibilidad de fraude -o que incluso acudan a los tribunales electorales posterior a los comicios-, no ha existido ningún evento tan relevante en ese sentido.

Por lo mismo, durante la jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), salió a responder con dureza a la alcaldesa. “Es muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno. Desde el retorno a la democracia, no hay ningún antecedente que le permita dar sustento a las preocupaciones de la alcaldesa Matthei”, dijo.

Sin embargo, en la misma derecha generaron reparos las frases de Matthei, pero también hubo quienes la apoyaron.

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke sostuvo que “con voto obligatorio de casi 15 millones de personas y el tiempo que toma votar la cantidad enorme candidaturas en distintas papeletas, no veo otra alternativa. Esos votos quedan resguardados por las Fuerzas Armadas y no debiese haber posibilidad de fraude, pero puede ocurrir”.

El alcalde de La Florida y liderazgo presidencial, Rodolfo Carter (ind.), sostuvo a La Tercera que “compartimos las mismas prevenciones y alertas, en cuanto a las complejidades de gestionar, de manera efectiva, en dos días consecutivos una elección tan compleja como la que tendremos en octubre. La tradición de nuestra democracia es que se vota un día, y ese mismo día los chilenos sabemos el resultado”.

Sobre los dichos del fraude, Carter agregó que “garantizar la transparencia es imprescindible en cualquier proceso electoral. Por eso la preocupación de la alcaldesa Matthei es totalmente justificada y no se aleja de la realidad. En cambio, la respuesta del subsecretario Monsalve sólo habla desde el prejuicio ideológico que caracteriza a este gobierno de izquierda que sólo sabe bailar al ritmo del PC y del Frente Amplio”.

El senador UDI David Sandoval, por otro lado, afirmó que “no veo posibilidad de fraude, el Servel tiene experiencia”.

En RN, en tanto, el diputado Diego Schalper dijo que “entiendo la preocupación del Servel, pero cuando algo ha funcionado bien no es bueno intentar innovar, en eso Chile tiene un prestigio ganado respecto de su capacidad de organizar elecciones, incorporar este riesgo me parece totalmente innecesario, habrá que agregar más locales y ese será un desafío que habrá que asumir”.

Lo cierto es que en la derecha varios ya tenían reparos con la elección en dos días, pero siempre se aludía al factor económico y al costo adicional. El factor de un supuesto fraude no se había puesto sobre la mesa.

En el pasado hubo precedentes sobre este tema. Por ejemplo, en diciembre de 2020 -previo a las municipales de 2021- Matthei propuso hacer la elección en dos días, pero separando los comicios. Esto, en el contexto de la pandemia y de que se mezclaron muchas elecciones en una sola, pues además de las municipales se incluyó a los convencionales constituyentes.

“No quisiera que se postergara, quizas dividir la elección en dos días (...). Esa elección, en un día, además con pandemia, donde vamos a tener horario especial para adultos mayores, de verdad, no veo cómo”, dijo en esa oportunidad. Pero su fórmula era hacer una elección un domingo, y la otra para otra fecha, sin necesidad de hacerlo en dos días seguidos, lo que evitaría que los votos se queden en un recinto durante toda la noche.

Luego, en febrero de 2021, también habló de la posibilidad de fraude. “Dejar los votos sin contar en la noche es absolutamente inaceptable, porque al día siguiente las acusaciones de fraude van a ser por todos lados”, indicó.

Y agregó que “pedimos que se celebre una elección el domingo y la otra elección el próximo domingo, o un sábado y un domingo, pero que terminada la elección se cuenten -los votos- se publiquen y que todo el mundo sepa el resultado de la elección (...) pero esto requiere urgentemente de una solución”.

En esa oportunidad, Carter también estuvo de ese lado.

En esa ocasión, en todo caso, los comicios se terminaron haciendo en dos días y no hubo problemas registrados en esos términos.

En otras elecciones también se ha deslizado la idea de posibles irregularidades. Por ejemplo, el 2017 el fallecido expresidente Sebastián Piñera habló de “votos marcados” en la primera vuelta.

Lo cierto es que varios dicen que Matthei -que probablemente no irá a la reelección- le interesa que a la derecha le vaya bien en las elecciones municipales, pues esos comicios suelen ser una medición de la presidencial, en la que ella apuesta por competir.